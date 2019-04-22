رياضة | نجم مانشستر يونايتد: أنا السبب وراء الهزيمة المُذلة أمام إيفرتون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم مانشستر يونايتد: أنا السبب وراء الهزيمة المُذلة أمام إيفرتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد نيمانيا ماتيتش، لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنه كان أكبر مشكلة في فريقه اليوم، والتي خسرها اليونايتد 4-0، حيث لم يلعب جيدًا رغم أنه أكثر لاعبي الفريق خبرة.

وقال ماتيتش في تصريحات صحفية عقب انتهاء المباراة: "إن كان هناك من يُلام على خسارتنا اليوم فهو أنا".

واختتم: "أعتقد أنني أكثر لاعب مسؤول عن خسارة الفريق اليوم لأنني من أكثر اللاعبين خبرة. لم يكن هناك قادة في الملعب وعندما تخسر معركة الوسط تصبح مهمة اللعب صعبة".