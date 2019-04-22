رياضة | دي خيا: لم نكن على قدر قميص مانشستر يونايتد !

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دي خيا: لم نكن على قدر قميص مانشستر يونايتد ! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد ديفيد دي خيا، حارس مرمى فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنه يصعب على الكلمات أن تصف ما يشعر به اليوم، عقب خسارة الفريق الأحمر 4-0 أمام إيفرتون بالدوري الإنجليزي.

وقال دي خيا خلال تصريحات صحفية: "كقائد للفريق أود القول أن أداء الفريق اليوم والنتيجة لا يتوافقان مع المستويات المتوّقعة ممن يرتدي هذا القميص".

وأختتم بقوله: "نعرف أن علينا التحسّن ولكن الكلمات لا تعني الكثير. علينا تقديم كل شيء لهذا النادي. شكرًا لدعمكم اللا مشروط!".