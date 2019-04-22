رياضة | سولسكاير يهدد نجوم مانشستر يونايتد بالطرد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولسكاير يهدد نجوم مانشستر يونايتد بالطرد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح أولي جونار سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنه ليست مهمة فريقه سهلة في هذا الدوري، ويعرف أن لديهم عمل ينجزوه وعليهم فعل ذلك سويًّا.

وقال سولسكاير خلال تصريحات صحفية بعد الخسارة 4-0 أمام إيفرتون: "نحن بعيدون جدًا عما نريد أن نكون عليه، ومن شاهد خسارتنا اليوم بهذه الطريقة يعرف أن أمامنا عمل كبير".

وأضاف: "سبق وأن سقط هذا النادي لكنه ينهض، وعلينا أن ننهض مجددًا. قد لا يحدث هذا بين ليلة وضحاها لكنه سيحدث".

وواصل: "يجب علينا الفوز بالأربع مباريات المقبلة وعندها قد يكون لدينا فرصة للتأهل لدوري الأبطال.مهمة صعبة ولكن نستطيع فعل ذلك، لا يمكننا الحديث عن الأمر وحسب بل علينا أن نفعل ذلك".

وتابع: "نستطيع قلب الأمور للأفضل. الأمور في كرة القدم تتغير سريعًا كما هي في الحياة بشكل عام. علينا أن نغيّر الوضع للأفضل، نحتاج لمباراة في أسرع وقت".

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وأكمل: "نقرّ جميعًا بأن ما قدمناه ليس جيدًا كفاية ولا يليق بفريق يمثل مانشستر يونايتد. نحن آسفون!".

واستطرد: "أمامنا مباراتين كبيرتين جدًا ضد مانشستر سيتي وتشلسي على ملعب أولد ترافورد، وهناك في ذلك الملعب نحظى بأفضل دعم جماهيري في العالم. نستطيع تحسين الوضع".

وأردف: "نعرف أن لياقة الفريق ليست حتى قريبة من أن تكون جيدة. لا أطيق الانتظار حتى الجولة الإعدادية للموسم المقبل".

وشدد بقوله: "سأنجح هنا وهناك لاعبين لن يكونوا جزءًا من ذلك الفريق الناجح".

واختتم: "هل لاعبو الفريق يكترثون بما يكفي لأمر اللعب لمانشستر يونايتد؟ لا أعلم".