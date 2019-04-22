رياضة | الترجي التونسي ينفي التعاقد مع ميدو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الترجي التونسي ينفي التعاقد مع ميدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر نادي الترجي التونسي بيانًا نفي فيه الاتفاق مع أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق للوحدة السعودي لقيادته في الموسم الجديد.

وقال نادي الترجي التونسي في بيانه: "تؤكد الهيئة المديرة للترجي الرياضي التونسي أن الخبر الرائج في شأن التعاقد مع أحمد حسام كمدير فني لا أساس له من الصحة وأنه لم يقع حتى مجرد الإتصال به."

وأضاف الترجي: "كما تؤكد الهيئة أن الثقة كبيرة في الإطار الفني الحالي الذي نجح في مهمته".

الزمالك لا يخسر من بيراميدز

يلتقي فريق الزمالك مع نظيره بيراميدز مساء الثلاثاء المقبل،على استاد الدفاع الجوي ضمن مؤجلات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2018-2019.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 60 نقطة جمعها من 26 مباراة (18 انتصارًا - 6 تعادلات - هزيمتين)، وسجل لاعبوه 54 هدفًا واستقبلت شباكه 22 هدفًا، بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني بنفس الرصيد ويبتعد عن الصدارة بفارق الأهداف عن الفارس الأبيض ولعب 28 مباراة (17 انتصارًا - 9 تعادلات - هزيمتين)، سجل 54 هدف واستقبلت شباكه 27 هدفًا.

تقابل الفريقتن في 5 مواجهات سابقة بالدوري الممتاز، فاز الزمالك في 4 مباريات، وحسم التعادل نتيجة مباراة بينهما، ولم يحقق فريق بيراميدز (الأسيوطي سابقًا) أي انتصار خلال مواجهاته السابقة على الأبيض، سجل أبناء ميت عقبة 11 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 5 أهداف.

أول مواجهة جمعت الزمالك مع بيراميدز كانت في 14 ديسمبر 2014 بالجولة 13 من الدوري الممتاز وفاز الأبيض 3-1، بينما آخر مواجهة كانت في 24 يناير الماضي، وانتهت بالتعادل الإيجابي 3-3.

ويعتبر أحمد علي وفرجاني ساسي ومحمود علاء هم هدافو مواجهات الفريقين وسجل كل منهما هدفين.

وإليكم نتائج مواجهات الزمالك ضد بيراميدز في الدوري الممتاز

- 14 ديسمبر 2014 .. الزمالك 3 - 1 بيراميدز

- 24 مايو 2015 .. الزمالك 2 - 0 بيراميدز

- 30 ديسمبر 2017 .. الزمالك 1 - 0 بيراميدز

- 22 أبريل 2018 .. الزمالك 2 - 1 بيراميدز

- 24 يناير 2019 .. الزمالك 3 - 3 بيراميدز

يا تري هل يواصل الزمالك تفوقه على بيراميدز في مباراة الثلاثاء ويحقق فوزه الخامس في تاريخ مواجهات الفريقين، أم يقود العجوز الأرجنتيني رامون دياز بيراميدز لتحقيق أول إنتصار في مواجهاته ضد الفارس الأبيض؟

بيراميدز يستعيد قوته الضاربة أمام الزمالك

Advertisements

يستعيد نادي بيراميدز نجميه كريستيان بينافينتي وعمر خربين في مباراة الزمالك غدًا الثلاثاء ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وعاد بينافينتي للتدريبات الجماعية بعدما تعافى من إصابته في العضلة الأمامية التي أبعدته عن لقاء الأهلي الذي فاز به بيراميدز بهدف نظيف.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري بـ60 نقطة بفارق الأهداف عن بيراميدز.

مارتن لاسارتي يستعين بالزمالك لإنقاذ لقب الدوري

يعكف الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي على مشاهدة فيديو لمباراة الزمالك والمصري البورسعيدي، التي أقيمت مؤخرًا بين الفريقين، وخسرها الأبيض 2-1 في الدوري المصري.

ويشاهد مارتن لاسارتي مباراة الزمالك والمصري لمعرفة نقاط ضعف وقوة الأخير تجهيز الخطة المناسبة للفوز على الفريق البورسعيدي واستكمال مشوار بطولة الدوري المصري.

ونجح إيهاب جلال المدير الفني للمصري في تحقيق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 4 مباريات ووصل إلى 46 نقطة من 28 مباراة.

عماد متعب يشعل غضب جمهور الأهلي

توالت ردود الأفعال الغاضبة من جماهير الأهلي على تصريحات عماد متعب لاعب الفريق السابق الذي دافع عن رحيل عبد الله السعيد إلى بيراميدز.

وأكد عماد متعب في تصريحات تليفزيونية مساء يوم الجمعة الماضي أن الأهلي أخطأ في التعامل مع أزمة تجديد عقد عبد الله السعيد قبل توقيعه للزمالك ثم بيراميدز لأنه لم يستجب لمطالبه المادية ورأى أنها مبالغ فيها.

وقال عماد متعب إن عبد الله السعيد كان واضحًا في المفاوضات مع الأهلي وأخبرهم بامتلاكه عرضًا بقيمة كبيرة،وطالبهم برفع المقابل الذي يقدمونه للتجديد، قبل أن يخطروه بأن عرض النادي لن يزيد على الرقم المحدد الذي كان بعيدًا للغاية عن المعروض عليه ثم طالبوه بالرحيل على إذا كان يمتلك عرضًا كبيرًا.

وأضاف عماد متعب: "شيء طبيعي أن عبد الله عبد الله السعيد يمشي في الآخر لأن الفارق بين العرضين كان كبير جدًا.. لما رجعلك تاني أنت مشيته، طب روحتله ليه من الأول؟".

وتابع عماد متعب: "لماذا رفض الأهلي منح عبد الله السعيد المقابل المادي المناسب عند التجديد له، ثم ذهب لدفع عشرات الملايين لضم لاعبين جدد ورفع سقف الرواتب.. هذه الطريقة لابد أن تتغير فلا يوجد شئ اسمه سقف رواتب في كرة القدم".

وانتفضت جماهير الأهلي ضد عماد متعب عبر السوشيال ميديا فقال أحدهم "الأهلي أكبر من متعب" ورد آخر "متعب يحاول تجميل عبد الله السعيد وتزييف الحقائق".