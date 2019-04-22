رياضة | مدرب مانشستر يونايتد يبرر الخسارة من إيفرتون

أكد أولي جونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، أن كل شئ سار على نحو خاطئ من منذ الدقيقة الأولى، في مباراة فريقه أمام إيفرتون والتي خسرها اليونايتد 4-0.

وقال سولشاير في تصريحات صحفية: "كان ايفرتون أفضل منا في كل الأساسيات والأبجديات. علينا تقديم أداء أفضل في جوانب كثيرة كي نحصد نتيجة. الموهبة وحدها لا تكفي".

وأكمل: "تفوق علينا ايفرتون في كافة جوانب المباراة اليوم باستثناء الدعم الجماهيري فقد كان دعم جماهيرنا مذهلًا وأكرر اعتذاري لهم".

وأضاف: "أود أن أعتذر لجماهير مانشستر يونايتد على الخسارة. فقط جماهيرنا من بين من يرتدي شعار النادي اليوم من بإمكانهم أن يرفعوا رؤوسهم، أما نحن فلا نستطيع".

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وواصل: "أعتذر لكل من ينتسب لمانشستر يونايتد على الأداء الذي ظهرنا به اليوم".

وتابع: "سنبذل قصارى جهدنا وكل ما نملك في الـ ٤ مباريات المقبلة".

واستطرد: "لدينا فرصة عظيمة لتعويض جماهيرنا عن هذه الخسارة ضد مانشستر سيتي يوم الأربعاء".