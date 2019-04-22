رياضة | جاري نيفيل يفتح النار على لاعبي مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جاري نيفيل يفتح النار على لاعبي مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال نيفيل في تصريحات صحفية، عقب انتهاء المباراة: "كان أداء الفريق قبيحًا في مباراة اليوم".
وأضاف: "لا أمانع خسارة المباريات أو خسارة الكرة أو التمريرات الخاطئة، كنت أكثر اللاعبين خسارة للكرة، لكن ما لا أقبله هو تدني الجهد المبذول داخل الملعب".
وواصل: "بعض اللاعبين كانوا يتمشّون داخل الملعب، شاهدت ذلك في كامب نو وشاهدته مجددًا اليوم".
وتابع: "جماهير يونايتد دعمت مورينيو لكنها انقلبت عليه في النهاية. لكن الجماهير لن تنقلب على سولشاير أبدًا. مسيرة بعض اللاعبين مع يونايتد على المحك".
واختتم: "لست بحاجة لتسمية اللاعبين (المقصودين) بكلامي، تعرفونهم وتشاهدونهم كل يوم في وسائل التواصل الاجتماعي".