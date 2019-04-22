رياضة | جاري نيفيل يفتح النار على لاعبي مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جاري نيفيل يفتح النار على لاعبي مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد جاري نيفيل، أنه كان من المخجل مشاهدة أداء بعض اللاعبين في مباراة اليوم، بين مانشستر يونايتد وإيفرتون، والتي خسرها اليونايتد 4-0.

وقال نيفيل في تصريحات صحفية، عقب انتهاء المباراة: "كان أداء الفريق قبيحًا في مباراة اليوم".

وأضاف: "لا أمانع خسارة المباريات أو خسارة الكرة أو التمريرات الخاطئة، كنت أكثر اللاعبين خسارة للكرة، لكن ما لا أقبله هو تدني الجهد المبذول داخل الملعب".

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وواصل: "بعض اللاعبين كانوا يتمشّون داخل الملعب، شاهدت ذلك في كامب نو وشاهدته مجددًا اليوم".

وتابع: "جماهير يونايتد دعمت مورينيو لكنها انقلبت عليه في النهاية. لكن الجماهير لن تنقلب على سولشاير أبدًا. مسيرة بعض اللاعبين مع يونايتد على المحك".

واختتم: "لست بحاجة لتسمية اللاعبين (المقصودين) بكلامي، تعرفونهم وتشاهدونهم كل يوم في وسائل التواصل الاجتماعي".