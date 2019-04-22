رياضة | برشلونة يصرف النظر عن الصفقة السوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يصرف النظر عن الصفقة السوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية بأن برشلونة الإسباني لم يعد مهتمًا بالتعاقد مع نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

وأفادت صحيفة الإكسبريس الإنجليزية بأن مجلس إدارة برشلونة سيبحث في مكان آخر للتعاقد مع صفقة بديلة لصفقة ماركوس راشفورد ، حيث إذا انضم اللاعب الإنجليزي لفريق برشلونة فسيحصل على راتب أسبوعي قدره 200 ألف جنيه إسترليني مما سيجعله رابع أعلى لاعب أجرًا في صفوف النادي الكتالوني.

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وكشفت الصحيفة الإنجليزية بأن مانشستر يونايتد حدد شرطه الوحيد لبيع راشفورد إلى برشلونة وهو الحصول على مبلغ مالي قدره 150 مليون جنيه إسترليني.

وأشارت الصحيفة الإنجليزية إلى أن برشلونة يبحث عن ضم صفقة بديلة حتى لا يدفع مبلغ طائل في راشفورد.

يذكر أن عقد راشفورد الحالي مع مانشستر يونايتد سينتهي في 2020 مع وجود خيار يسمح بتمديد العقد له لمدة موسم إضافي.