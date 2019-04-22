رياضة | يوفنتوس يحدد بديل فاران

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يحدد بديل فاران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عالمية، أن نادي يوفنتوس الإيطالي، يستهدف بقوة تدعيم خط دفاع الفريق، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبل.

ويعد النجم الدولي الفرنسي رافائيل فاران مدافع ريال مدريد الإسباني، أحد الأهداف الأساسية لإدارة اليوفي لدعم دفاع الفريق، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبل.

وأشار روميو أجريستي (صحفي موثوق) بقوله: "في حال لم يستطع اليوفي التعاقد مع فاران فأنه سيحاول التعاقد مع مدافع توتنهام هوتسبير الإنجليزي توبي آلديرفيريلد".