رياضة | إيمري تشان: لهذا السبب فضلت يوفنتوس على ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيمري تشان: لهذا السبب فضلت يوفنتوس على ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب النجم الدولي الألماني إيمري تشان، لاعب وسط فريق يوفنتوس الإيطالي، عن سعادته البالغة، باللعب لصالح البيانكونيري.

وقال إيمري في تصريحات صحفية: "لقد جئت إلى يوفنتوس من أجل تحقيق البطولات وبالفعل حققت ذلك في أول موسم لي الدوري وكأس السوبر، مع ليفربول لم أستطيع تحقيق ذلك".

وتمكن اليوفي من حسم لقب الدوري الإيطالي بعد فوزه أمس على سبال 2-1، ليحصد بذلك بطولة الدوري للمرة الثامنة على التوالي.