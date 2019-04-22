رياضة | صراع الحذاء الذهبي.. مبابي يفاجئ ميسي المتصدر بهاتريك في موناكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صراع الحذاء الذهبي.. مبابي يفاجئ ميسي المتصدر بهاتريك في موناكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتنافس الكثير من اللاعبين الهدافين علي لقب هداف الدوريات الأوروبية، تحت مسمى جائزة الحذاء الذهبي في أوروبا خلال العام، واقترب الموسم الكروي 2018/2019 على الانتهاء.

ويتم حسم جائزة الحذاء الذهبى لأفضل هداف فى أوروبا كل عام من خلال ضرب عدد الأهداف فى عدد نقاط 2 أو 1.5 أو 1 وفقًا لمستوى الدورى الذى يلعب به اللاعب.

ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" اللاعبين الذي يتنافسوا علي الحذاء الذهبي ومستويات الدوريات الكبري لإحتساب عدد النقاط.

- عدد النقاط في كل دوري :-

الدورى الإيطالى (2)، الدورى الإسبانى (2)، الدورى الإنجليزى (2)، الدورى الألمانى (2)، الدورى الفرنسى (2)، الدورى الهولندى (1.5)، الدورى البلجيكى (1.5)، الدورى البلغارى (1.5)، الدورى السويسرى (1.5)، الدورى الأسكتلندى (1.5)، والدورى البرتغالى (1.5)، الدوري التركي (1.5).

- وجاء ترتيب المنافسين علي جائزة الحذاء الذهبي كالتالي :-

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1- ليونيل ميسي (برشلونة) 33 هدف - 66 نقطة.

2- كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) 30 هدف - 60 نقطة.

3- فابيو كواريليا (سامبدوريا) 22 هدف - 44 نقطة.

4- كريستوفر بيوتيك (ميلان) + روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ) + كريم بنزيما (ريال مدريد) 21 هدف + مباي دياني (جالطة سراي) 28 هدف - 42 نقطة.

5- لوك دي يونج (ايندهوفن) 27 هدف - 40,5 نقطة.

6- دوفان زاباتا (أتالانتا) + لويس سواريز (برشلونة) 20 هدف - 40 نقطة.

7- سيرجو أجويرو (مانشستر سيتي) + محمد صلاح (ليفربول) + نيكولاس بيبي (ليل) + كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) + إيميريك أوباميانج (أرسنال) 19 هدف - 38 نقطة.