رياضة | نجم ريال مدريد يقترب من الرحيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد يقترب من الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية بأن داني سيبايوس نجم ريال مدريد بات قريبًا للغاية من الرحيل عن الملكي في نهاية الموسم الجاري.

وذكر موقع البرنابيو الإسباني أن عودة زين الدين زيدان لتدريب ريال مدريد مثلت صدمة لداني سيبايوس خاصة أن نهاية الموسم الماضي شهدت حالة من التوتر بين الثنائي لدرجة أن سيبايوس بعد رحيل زيزو قال في تصريحات صحفية :"بقاء زيدان كان سيعني رحيلي عن ريال مدريد".

وأفاد الموقع الإسباني بأنه على الرغم من أن زيدان عاد إلى ريال مدريد ولديه نية فتح صفحة جديدة مع الجميع وقام بإشارك سيبايوس في أول مباراتين بعد العودة لكنه في المباريات الثلاث الأخيرة لم يشركه على الإطلاق وأصبحت مسألة رحيله مطروحة بشدة.

وأشار البرنابيو إلى أنه في فترة ما قبل زيدان شارك سيبايوس في 1744 دقيقة من أصل 4170 دقيقة ممكنة خلال الموسم، بنسبة وصلت إلى 42% من إجمالي الدقائق ومنذ عودة الفرنسي شارك في 26% فقط من الدقائق الممكنة حيث لعب 117 دقيقة من أصل 450 دقيقة وهو ما يعني أن المدير الفني لريال مدريد غير مقتنع بقدراته.

وأكد الموقع الإسباني بأن سيبايوس شعر بسعادة غامرة بعد مفاجئة رحيل زيدان عن ريال مدريد في الصيف الماضي خاصة أن اللاعب في موسم 2017/18 موسمه الأول بالقميص الأبيض بعد انتقاله من ريال بيتيس تحولت أحلامه باللعب بشكل منتظم إلى سراب.

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وكشف البرنابيو أن كل ذلك كان بمثابة السراب لأن وضعية توني كروس ولوكا مودريتش مع الفريق كانت غير قابلة للمس بالإضافة إلى تواجد ماتيو كوفاسيتش وكونه بديلًا للثنائي جعلت فرص مشاركات سيبايوس شبه منعدمة، حيث خاض بنهاية ذلك الموسم 899 دقيقة من أصل 5220 دقيقة ممكنة بنسبة 17.2% فقط اللقطة الأكثر إيلاماً في ذلك الموسم كانت حين قرر زيدان إشراك سيبايوس في 28 ثانية فقط أمام ليغانيس.

وفي بداية الموسم الحالي وفي فترة قيادة جولين لوبيتيجي للفريق، استعاد سيبايوس ابتسامته وإشراقه حيث شارك أساسياً في 5 من أصل أول 10 مباريات للمدرب السابق لمنتخب إسبانيا وفي نفس الفترة من موسم 2017/18 لم يشارك سوى في مباراة واحدة كأساسي. وقام جولين لوبيتيجي بإشراك سيبايوس في 544 دقيقة من أصل 1290 دقيقة لعب بنسبة 42%، والمثير أن اللاعب الشاب حافظ على النسبة ذاتها تحت قيادة سانتياغو سولاري حيث لعب 1230 دقيقة من أصل 2880 دقيقة ممكنة. لكن خروج ريال مدريد من كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا والابتعاد المنطقي عن لقب الدوري الإسباني أدى إلى إقالة سولاري ليقرر فلورنتينو بيريز إعادة زيدان ليصبح بعدها سيبايوس أحد الأصدقاء الدائمين لمقاعد البدلاء. إلا أنه وبعد خمس مباريات لم يشترك لاعب الوسط الإسباني بشكل منتظم وأصبح مستقبله مع ريال مدريد محل شك رغم امتلاكه عقداً يربطه بالفريق حتى 2023 لكن زيدان أظهر مجدداً أن سيبايوس لا يعجبه وربما يكون مصيره خارج ملعب سانتياغو بيرنابيو بنهاية الموسم.

ويبحث داني سيبايوس عن مخرج لمغادرة سانتياجو برنابيو ، ويرتبط اسمه بالانتقال إلى ريال بيتيس أو لاتسيو الإيطالي.

ونوه الموقع الإسباني بأن أولوية زيدان تعزيز خط الوسط في الموسم المقبل وبول بوجبا نجم مانشستر يونايتد هو الأولوية المطلقة والمفاوضات معه تسير على الطريق الصحيح وهناك تفاؤل في مدريد بفرص رؤية بطل العالم في روسيا بالقميص الأبيض بالموسم المقبل. أيضًا زيدان لديه فيدي فالفيردي للموسم المقبل ويرى زيزو أن اللاعب الشاب أنه سيستفاد أكثر بشبابه ولذلك رشح ماركوس يورينتي وسيبايوس للرحيل عن الملكي في الميركاتو الصيفي المقبل.

يذكر أن زيدان أعطى الضوء الأخضر لإدارة الملكي ببيع جاريث بيل وماركوس يورينتي بمجرد بداية سوق الانتقالات الصيفية المقبلة وانضم لهما الآن داني سيبايوس.