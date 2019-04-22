انت الان تتابع تفاصيل خبر مدرب كويتي "الأفضل في آسيا" بألعاب القوى والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 22 أبريل 2019 12:52 صباحاً - كرّم الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى الكويتي بدر دشتي، كأفضل مدرب في آسيا، وذلك على هامش البطولة الآسيوية لألعاب القوى التي انطلقت رسمياً الأحد، بمشاركة كثيفة.

وأعرب "دشتي" في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن اعتزازه بالتكريم مشيداً بدعم الاتحاد الكويتي للعبة وحرصه على دعم المدرب الوطني.

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وأشار إلى أن اللاعبين الكويتيين متميزون في رياضة ألعاب القوى، ويساعدون المدرب في إنجاح عمله بفضل التزامهم وحرصهم على تطوير مستواهم، معتبراً أن دعم الاتحاد وتميز اللاعبين الكويتيين الذين يدربهم هما أهم أسباب هذا الفوز.

وشدد على أن لاعبي الكويت قادرون على تحقيق نتائج مميزة في البطولة الآسيوية، رغم صعوبتها وقوة منافساتها متوقعاً ظهورهم بمستوى عالٍ.

ودأب الاتحاد القاري للعبة على إقامة حفل سنوي للإعلان عن الفائز بجائزة أفضل مدرب في آسيا على ضوء النتائج التي يحققها اللاعبون في بطولاته الآسيوية.

وتعرف النسخة القارية التي افتتحت بالعاصمة القطرية الدوحة مشاركة 1000 لاعب و450 إدارياً، يمثلون 45 دولة يتنافسون على المراكز الأولى في أكبر قارات العالم.