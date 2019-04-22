بطل «كان».. حسبو يقود السودان لتحقيق لقب 1970

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يقدم «التحرير» سلسلة موضوعات باسم «بطل كان»؛ لإلقاء الضوء على المنتخبات التي توجت بالمونديال الإفريقي قبل انطلاق كأس أمم إفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر في يونيو المقبل.

بعد 13 سنة على استضافتها لأول نسخة من بطولة أمم إفريقيا، عادت السودان، واستضافت النسخة السابعة من البطولة التي أقيمت عام 1970، وشارك في هذه النسخة 8 منتخبات تم تقسيمها على مجموعتين، ضمت المجموعة الأولى منتخبات السودان (البلد المضيف) وساحل العاج والكاميرون وإثيوبيا، واستضاف الملعب البلدي بالخرطوم مباريات هذه المجموعة، بينما ضمت المجموعة الثانية الكونغو كينشاسا (حامل اللقب) ومنتخب مصر ومنتخب غانا ومنتخب غينيا، واستضاف ملعب "ود مدني" مباريات هذه المجموعة.

البداية أقيمت مباراة الافتتاح يوم 6 فبراير على الملعب البلد في الخرطوم بين منتخب الكاميرون ونظيره ساحل العاج، وانتهى اللقاء بفوز الكاميرون بثلاثة أهداف مقابل هدفين، كما التقى منتخب السودان في ذات اليوم وعلى نفس الملعب مع منتخب إثيوبيا، واستطاع أصحاب الأرض أن يحسموا المباراة لصالحهم بثلاثية نظيفة. وشهدت

البداية أقيمت مباراة الافتتاح يوم 6 فبراير على الملعب البلد في الخرطوم بين منتخب الكاميرون ونظيره ساحل العاج، وانتهى اللقاء بفوز الكاميرون بثلاثة أهداف مقابل هدفين، كما التقى منتخب السودان في ذات اليوم وعلى نفس الملعب مع منتخب إثيوبيا، واستطاع أصحاب الأرض أن يحسموا المباراة لصالحهم بثلاثية نظيفة. وشهدت هذه المجموعة تساوي 4 منتخبات في النقاط إلا أن فارق الأهداف حسم تأهل ساحل العاج الذي احتل المركز الأول والسودان صاحب المركز الثاني، فيما ودع منتخب الكاميرون رغم تساويه معهما برصيد 4 نقاط، وتذيل منتخب إثيوبيا المجموعة دون رصيد من النقاط. بينما نجح المنتخب المصري في التأهل بعد أن تصدر المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط ومعه منتخب غانا صاحب المركز الثاني برصيد 4 نقاط، فيما ودع منتخب الكونغو كينشاسا (حامل اللقب) ومنتخب غينيا البطولة. قبل النهائي قبل النهائي التقى منتخب مصر مع منتخب السودان في نصف النهائي، ونجح أصحاب الأرض في الفوز بنتيجة 2- 1؛ حيث امتدت المباراة للوقت الإضافي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1- 1، على الجانب نجح منتخب غانا في الفوز على منتخب ساحل العاج بنتجية 2- 1 في الوقت الإضافي أيضًا بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1- 1؛ ليتأهل بذلك منتخب السودان لمواجهة نظيره الغاني في المباراة النهائية. وشهدت هذه البطولة حصول منتخب مصر على المركز الثالث بعد فوزه على منتخب ساحل العاج بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة تحديد المركز الثالث، وأحرز حسن الشاذلي ثلاثية الفراعنة في هذا اللقاء.

Advertisements المباراة النهائية المباراة النهائية أقيمت المباراة النهائية يوم 14 فبراير على الملعب البلدي بالخرطوم في حضور 15 ألف متفرج، وانتهى اللقاء بفوز منتخب السودان على منتخب غانا بهدف دون رد أحرزه حسبو الصغير في الدقيقة 12 من زمن اللقاء، ويتوج أصحاب الأرض باللقب للمرة الأولى في تاريخهم. قائمة منتخب السودان التي توجت بلقب أمم أفريقيا: قائمة منتخب السودان التي توجت بلقب أمم أفريقيا: كان يتولى تدريب المنتخب السوداني المدرب عبدالفتاح حمد أبوزيد

عبدالعزيز عبدالله- عيد دودو- محمد عبدالفتاح- سمير صالح- نجم الدين حسن- عواد موسى- سليمان عبدالجدير- محمود سعيد- محمد أمين- السير عبدالله- بشارة عبدالنضيف- إبرهيم يحي الكوارتي- نصر الدين عباس- محمد البشير السيد- حسبو الصغير- علي جاجارين- أحمد الداهش- أحمد بشارة وهبة- أحمد بشير عباس- عبدالكافي أبو القاسم- بابكر عثمان- عواد عبدالغني. الهدافين الهدافين شهدت البطولة إحراز 51 هدفًا خلال 16 مباراة، واستطاع لوران بوكو لاعب منتخب ساحل العاج أن يحصل على لقب الهداف برصيد 8 أهداف، بينما جاء حسن الشاذلي نجم منتخب مصر ونادي الترسانة في المركز الثاني برصيد 5 أهداف، كما دخل علي أبوجريشة نجم المنتخب الوطني والإسماعيلي في قائمة الهدافين بعد أن أحرز 3 أهداف في البطولة. اقرأ أيضًا.. بطل «كان».. حكاية مصر مع ميلاد أمم إفريقيا 1957 اقرأ أيضًا.. بطل «كان».. مصر تحافظ على لقبها في أمم إفريقيا 1959 اقرأ أيضًا.. بطل «كان».. أثيوبيا تتفوق على العرب وتحصد لقب 1962 إقرأ أيضًا.. بطل «كان».. غانا تحصد لقب 1963 والشاذلي يكتب التاريخ إقرأ أيضًا.. بطل «كان».. العُملة تنقذ تونس وغانا تعادل رقم مصر

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