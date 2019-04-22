انت الان تتابع بعد 34 عامًا.. باوك بطلاً للدوري اليوناني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ٢١ أبريل ٢٠١٩ - ٠٩:٥٥ م

باوك

بعد 34 عامًا من الانتظار، تُوج فريق باوك بلقب بطولة الدوري اليوناني الممتاز، للمرة الأولى منذ 34 عامًا، والثالثة في تاريخه، بعدما حقق فوزُا كبيرُا على نظيره ليفادياكوس بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب تومبا ستاديوم، ضمن مواجهات الجولة التاسعة والعشرين من منافسات المسابقة؛ ليرفع رصيده إلى 77 نقطة، بفارق خمس نقاط عن أوليمبياكوس الذي يضم بين صفوفه المهاجم المصري أحمد حسن كوكا، صاحب المركز الثاني، قبل جولة وحيدة من نهاية البطولة.

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فريق باوك سيطر على مجريات اللقاء، وسجل هدف التقدم بعد مرور ثلاث دقائق فقط من البداية، عن طريق إيفجيني شاكوف، وبعد مرور خمس دقائق أضاف دييجو بايسيفار الهدف الثاني؛ لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدفين نظيفين. وفي الدقيقة 53، عزز فرناندو فاريلا تقدم فريقه بهدف ثالث، قبل أن يحرز شاكوف الهدف الرابع