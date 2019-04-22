انت الان تتابع بعد 34 عامًا.. باوك بطلاً للدوري اليوناني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:علي الزيني ٢١ أبريل ٢٠١٩ - ٠٩:٥٥ م
باوك
بعد 34 عامًا من الانتظار، تُوج فريق باوك بلقب بطولة الدوري اليوناني الممتاز، للمرة الأولى منذ 34 عامًا، والثالثة في تاريخه، بعدما حقق فوزُا كبيرُا على نظيره ليفادياكوس بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب تومبا ستاديوم، ضمن مواجهات الجولة التاسعة والعشرين من منافسات المسابقة؛ ليرفع رصيده إلى 77 نقطة، بفارق خمس نقاط عن أوليمبياكوس الذي يضم بين صفوفه المهاجم المصري أحمد حسن كوكا، صاحب المركز الثاني، قبل جولة وحيدة من نهاية البطولة.
فريق باوك سيطر على مجريات اللقاء، وسجل هدف التقدم بعد مرور ثلاث دقائق فقط من البداية، عن طريق إيفجيني شاكوف، وبعد مرور خمس دقائق أضاف دييجو بايسيفار الهدف الثاني؛ لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدفين نظيفين. وفي الدقيقة 53، عزز فرناندو فاريلا تقدم فريقه بهدف ثالث، قبل أن يحرز شاكوف الهدف الرابع
وفي الدقيقة 53، عزز فرناندو فاريلا تقدم فريقه بهدف ثالث، قبل أن يحرز شاكوف الهدف الرابع في الدقيقة 60، واختتم كارول سفيرسكي خماسية باوك في الدقيقة 81.
ويعد اللقب هو الثالث في تاريخ باوك، الذي اعتلى منصة تتويج الدوري المحلي في موسمي 1975/ 1976 و1984/ 1985، بينما حل وصيفًا ثماني مرات آخرها في الموسم الماضي.
باوك يضم بين صفوفه الدولي المصري عمرو وردة، المعار إلى أتروميتوس؛ليحصد اللقب الثاني له مع الفريق اليوناني بعد كأس اليونان عام 2017، ولعب وردة في صفوف باوك مباريات الدور الأول.
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