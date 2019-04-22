انت الان تتابع أزمة بين «محمد صلاح وميلنر» بسبب ركلة جزاء ليفربول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ٢١ أبريل ٢٠١٩ - ٠٧:٢١ م

محمد صلاح

في لقطة مثيرة للجدل نقلتها الكاميرات خلال مباراة ليفربول وكارديف سيتي، التي فاز بها الريدز بهدفين نظيفين، التي أقيمت مساء اليوم الأحد، على استاد كارديف سيتي، ضمن مواجهات الجولة الخامسة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي (البريميرليج) موسم 2018-2019، وأظهرت كاميرات بي إن سبورت لقطة بين الدولي المصري محمد صلاح وجيمس ميلنر قائد ليفربول، وطلب صلاح تسديد ركلة الجزاء التي نجح في الحصول عليها بعد الإعاقة التي تعرض لها من مدافع كارديف داخل منطقة الجزاء، في الدقيقة 80 من عمر المباراة.

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وبعد أن احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح ليفربول أمسك محمد صلاح بالكرة لكي يسدد هو، إلا أن جيمس ميلنر ذهب وحصل على الكرة ورفض تركها لصلاح، وهو الأمر الذي أثار غضب محمد صلاح. وهذا الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 88 نقطة، ليعتلي الصدارة، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي، الذي يواجه مانشستر يونايتد، يوم الأربعاء القادم