انت الان تتابع كرة سلة.. الجزيرة يطيح بالاتحاد ويتأهل لنهائي السوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ٢١ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:٤٧ م

الجزيرة سلة

تأهل الفريق الأول لكرة السلة بنادي الجزيرة، إلى نهائي دوري السوبر، بعدما حقق الفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة 67- 64، في المباراة الخامسة الفاصلة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، بالدور قبل النهائي من المسابقة المحلية، على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية؛ ليواجه نظيره الزمالك الذي تأهل على حساب الأهلي، بنتيجة 83- 76؛ حيث حقق الفارس الأبيض الفوز في ثلاث مواجهات مقابل مواجهة خلال اللقاءت التي أقيمت بنظام البلاي أوف، على صالة الشباب والرياضة بـ6 أكتوبر.

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وحقق الجزيرة الفوز على الاتحاد 3- 2 في عدد المباريات التي جرت بينهما ضمن منافسات قبل النهائي التي جرت بنظام البلاي أوف (Best of 5). وحقق فريق الاتحاد بالمباراة الاولى بنتيجة 68- 65، ثم عادل الجزيرة النتيجة وحسم اللقاء الثاني بنتيجة 69- 68، وعاد زعيم الثغر التقدم بنتيجة 2- 1 في عدد المباريات بعد الفوز