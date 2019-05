انت الان تتابع «كوسكواد» تنتزع كروت احتراف بطولة لبنان برو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمود سعيد ٢١ أبريل ٢٠١٩ - ١١:١٨ م

فريق كوسكواد

انتزع أسود فريق «KO Squad»، كروت احتراف بطولة "لبنان برو" للهواة في كمال الأجسام والفيزيك، والتي أقيمت فى مجمع نهاد نوفل بلبنان، بقيادة تحكيم دولي من اتحاد ال ifbb pro league، بمشاركة 5 لاعبين من أبطال الفريق، فى عروض قويه أذهلت طاقم الحكام، وقد أعرب الكثير منهم بمدى قوه مستوى لعبة الفريق وعلى رأسهم بطل مستر أولمبيا 4 مرات على التوالى، جيريمى بونديا، الذي قام بالتقاط الصور والفيديوهات مع لاعبى الفريق قبل الصعود على المسرح، الذي أقيمت عليه البطولة خلال يومين.

وجاءت نتائج لاعبي «KO Squad» كالتالي: فئه الـ physique كريم عصمت المركز الأول بفئه الفيزيك، وفاز بلقب بطل الأبطال فى جميع الأطوال، وحصل على كارت الأحتراف وهو الكارت الثالث للفريق بفئه الفيزيك، وسيخوض بطولات المحترفين القادمه، مع زملائه أحمد عبد الجليل، محمد مجدى المصرى. فئه الـ

وجاءت نتائج لاعبي «KO Squad» كالتالي:



فئه الـ physique كريم عصمت المركز الأول بفئه الفيزيك، وفاز بلقب بطل الأبطال فى جميع الأطوال، وحصل على كارت الأحتراف وهو الكارت الثالث للفريق بفئه الفيزيك، وسيخوض بطولات المحترفين القادمه، مع زملائه أحمد عبد الجليل، محمد مجدى المصرى.فئه الـ BodyBuildingمحمد فوده بالمركز الأول فى ميزانه، وبالمركز الأول فى منافسه الـ over all، وحصل على لقب الاحتراف، وسيخوض بطولات المحترفين مع زميله أحمد شمس.وجاءت باقي النتائج كالتالي:



1- هشام محمد المركز الأول والثالث over all فئه الـ BodyBuilding

2- أحمد أشرف أفاتار المركز الثانى فئه الـ physique

3- محمد رضا بطيخه المركز الرابع فئه الـ physique

4- منير الشرينى المركز السادس فئه الـ classic physique

5- إسماعيل شفيق المركز العاشر فئه الـ physique