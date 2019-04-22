الامارات | الوحدة ينتظر دعم جمهوره لمواصلة الصدارة الآسيوية

شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة ينتظر دعم جمهوره لمواصلة الصدارة الآسيوية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتطلع الوحدة إلى مواصلة انتصاراته وصدارته للمجموعة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، عندما يستضيف الريان القطري في السابعة والثلث من مساء اليوم على استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة.

الوحدة يدخل المباراة وهو يحتل المركز الأول للمجموعة برصيد ست نقاط من فوزين متتاليين: الأول على الاتحاد السعودي في الجولة الثانية بأربعة أهداف مقابل هدف واحد على استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي، والثاني على الريان في الجولة الثالثة خارج ملعبه بهدفين مقابل هدف واحد، وقبلهما الخسارة في الجولة الأولى خارج ملعبه أمام لوكوموتيف الأوزبكي بهدفين دون رد بطشقند.

ويتساوى الوحدة في الرصيد نفسه مع فريق الاتحاد السعودي الذي يأتي ثانياً، لكن الوحدة يتفوق عليه بفارق المواجهات المباشرة، ويهم العنابي تحقيق الفوز الثاني على الريان اليوم للوصول إلى النقطة التاسعة والاقتراب خطوة مهمة نحو التأهل للدور الثاني.

كما يسعى الوحدة إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور، خصوصاً أنه يملك فرصة كبيرة لحسم التأهل للدور الثاني مبكراً، بغض النظر عن المواجهة الأخيرة في الجولة السادسة والأخيرة مع الاتحاد السعودي في مايو المقبل على ملعب الأخير بجدة، في حال فوزه اليوم ثم فوزه على لوكوموتيف الأوزبكي في الجولة الخامسة، التي ستقام أيضاً على استاد آل نهيان.

ويتوقع أن يحضر جمهور الوحدة بأعداد كبيرة، بعد الحملة التي قام بها مشجعو الفريق على وسائل التواصل الاجتماعي، ودعوا فيها جماهير الوحدة والأندية الأخرى إلى الحضور للملعب.

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ويعول الوحدة على نجومه المخضرمين على رأسهم إسماعيل مطر وليوناردو وتيغالي وخليل إبراهيم الذي يقدم أداء قوياً في هذه الفترة، بخلاف ارتفاع الروح المعنوية للاعبين بعد نجاحهم في تحقيق الفوز على شباب الأهلي في الدوري أخيراً بهدف دون رد، وهو الفوز الأول للوحدة على منافسه شباب الأهلي منذ ثماني سنوات في الدوري.

كما يخوض الوحدة المباراة مكتمل الصفوف دون إصابات أو إيقافات، ومن المنتظر أن يدخل لاعب الوسط المهاجم يحيى الغساني قائمة المباراة بعد التحسن الملحوظ في حالته بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي لحقت به أخيراً بشد عضلي.

ويدير مباراة اليوم طاقم تحكيم ياباني بقيادة كيمورا هيرموكي للملعب وأوشي شينجي وتاكاجي ناكومي للخطوط، ومعهم أوكابي تاكوتو حكماً رابعاً.

ويراقب المباراة إسلاموف دافلاتماند من طاجيكستان ويراقب الحكام السنغافوري شيانج واه جون، وتم تعيين الماليزي موهان سينج تارا مسؤولاً للأمن، والسنغافوري محمد زبير مسؤولاً إدارياً، والكوري الجنوبي لي سيو نجون مسؤولاً للإعلام.

يحتل الوحدة المركز الأول في المجموعة الثانية بست نقاط.