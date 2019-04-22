الامارات | حفل جائزة دوري الخليج العربي 17 مايو

شكرا لقرائتكم خبر عن حفل جائزة دوري الخليج العربي 17 مايو والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت لجنة دوري المحترفين أن الحفل السنوي لنجوم الموسم الرياضي 2018-2019 سيقام في 17 مايو المقبل بفندق جميرا مينا السلام في دبي، وسيتم فيه تتويج الفائزين في فئات عدة مقسمة بين الجوائز حسب الإحصاءات، وأخرى بناءً على التصويت.
وتعد نسخة الموسم الحالي هي السابعة، إذ أُطلقت النسخة الأولى من حفل جائزة دوري الخليج العربي في موسم 2012-2013.
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