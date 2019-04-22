الامارات | فيفياني: دفاع «النمور» لا يعاني ضعفاً

شكرا لقرائتكم خبر عن فيفياني: دفاع «النمور» لا يعاني ضعفاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب اتحاد كلباء الايطالي فيفياني، أن «النمور» لا يعاني ضعفاً في خط الدفاع، مع وجود لاعبين مميزين نجحوا في افشال عدد كبير من هجمات الفرق المنافسة، موضحاً أن الأخطاء التي حدثت في المباريات الماضية لم تكن أخطاء بقدر ما أنها هفوات تحدث مع جميع الفرق، وأنه يعمل على تفاديها في المباريات المقبلة، مؤكداً امتلاك فريقه لعدد من أفضل مدافعي الدوري الإماراتي، مثل يعقوب حسن وعبدالله أحمد وعمر الخديم وحمد الحمادي وداود علي ومايد راشد ووليد سراج، وغيرهم.

وأكمل: «أعتقد ان اللاعب يعقوب حسن من نخبة مدافعي الامارات وأتمنى ان أراه قريباً في المنتخب الوطني، ويعجبني فيه انه مدافع صلب وسريع وعلمت أنه سيرتدي قميص النصر في الموسم المقبل، ونتمنى له التوفيق، ونأمل أن ننجح في ايجاد البديل المناسب له».

وقال فيفياني لـ«الإمارات اليوم» إنه يشعر باطمئنان إلى قدرة الفريق على تحقيق طموحاته، متوقعاً ان يتمكن «النمور» من الحصول على 9 أو 10 نقاط في ما تبقى من عمر الدوري.

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موضحاً: «نعمل بشكل يومي على تصحيح الاخطاء سواء كانت في خط الدفاع أو في المراكز الأخرى، واللاعبون حريصون على اتباع التعليمات الفنية لتدراك الوقوع في الاخطاء، وهذا الأمر يحدث في كرة القدم».

وتابع: «أعلم أن الجمهور يشعر بعدم الاطمئنان، لكني أبشره بأن فريقه بخير وسينجح في البقاء، وسيتمكن من تقديم مستويات فنية طيبة خلال المباريات المقبلة».

وبخصوص تعرض قائد الفريق منصور محمد البلوشي للطرد في مباراة الجزيرة بالجولة قبل الماضية قال فيفياني: «شدة الحرص التي يتمتع بها والمسؤولية التي يتحملها كونه قائد الفريق قادته للشعور بالضغط النفسي».

يذكر أن رصيد اتحاد كلباء يبلغ 22 نقطة بالمركز الحادي عشر.