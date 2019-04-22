الامارات | تين كات: أثق في الفوز

شكرا لقرائتكم خبر عن تين كات: أثق في الفوز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال المدير الفني للوحدة تين كات، إنه يثق في الفوز بمباراة اليوم، وإن فرصة فريقه كبيرة للاقتراب من التأهل والتأكيد على المشوار الجيد في البطولة.

وأضاف تين كات في مؤتمر صحافي أمس: «الريان فريق منظم ويملك لاعبين جيدين، وستكون مباراة صعبة، لكني أثق في فريقي وفي جاهزيته لأداء مباراة جيدة».

وكشف تين كات عن تجدد إصابة لاعب الوسط محمد عبدالباسط في مران أول من أمس، وسيغيب عن المباراة، فيما سيكون بقية اللاعبين على أتم الجاهزية.

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وعن تقارب فرق المجموعة في النقاط قال «هذا يؤكد أنها مجموعة صعبة ولكننا نلعب للفوز في كل مبارياتنا، ونحتاج إلى الحظ الذي غاب عنا هذا الموسم، والروح المعنوية عالية بعد أن حققنا نتيجة جيدة أمام شباب الأهلي، وكسرنا سوء الحظ الذي لازمنا معهم، ونتمنى أن نواصل ذلك ونحقق نتائج جيدة في البطولة الآسيوية، ونتأهل للدور الثاني والذهاب بعيداً».

وعن موقف اللاعب يحيى الغساني قال: «لايزال غير جاهز ونحن لازلنا ننتظره، وربما يحتاج 3 أو 4 أيام إضافية، ولذلك لن نجازف بالدفع به».

من جانبه، قال مهاجم الفريق تيغالي: «أعتقد أنها أهم مباراة لنا في آخر ثلاث سنوات من أجل التأهل للدور الثاني، وأتوقعها مباراة صعبة، خصوصاً أننا فزنا عليهم في الدقيقة الأخيرة في المباراة الماضية، والمنافس سيأتي من أجل التعويض، ونأمل الفوز بالنقاط الثلاث وتقديم مباراة قوية».