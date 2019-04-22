الامارات | إدريس فتوحي: لم أخسر أبداً في ملعب الجزيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن إدريس فتوحي: لم أخسر أبداً في ملعب الجزيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال لاعب دبا الفجيرة إدريس فتوحي، إن فريقه سيخالف توقعات المحللين الذين أكدوا أن الفريق سيهبط لا محالة إلى دوري الدرجة الأولى.

وأكد فتوحي لـ«الإمارات اليوم»: «تحسنت نتائجنا منذ أن تولى محمد الخديم مسؤولية تدريب الفريق، وأعتقد أن التعادل الأخير الذي حققه الفريق أمام الجزيرة وصيف مسابقة الدوري على ملعب الأخير في الجولة 21 لبطولة دوري الخليج العربي، يعد في حد ذاته انتصاراً كبيراً، فليس من السهل أن تحصل على نقطة من ملعب الجزيرة ومن فريق ينافس دائماً على البطولات ويضم نخبة من أفضل اللاعبين المواطنين والأجانب».

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ويتواجد دبا في المركز الـ14 والأخير برصيد 12 نقطة.

وأشار فتوحي إلى أنه يتفاءل كثيراً باللعب في استاد محمد بن زايد، مؤكداً أنه لم يسبق له أن خسر في هذا الملعب سواء وهو يلعب لدبا أو عندما كان لاعباً في عجمان، وقال: «لم يسبق لي الخسارة أمام الجزيرة عندما ألعب في استاد محمد بن زايد، ولم يستطع التغلب علينا سواء في الموسم الماضي أو هذا الموسم، والأمر نفسه عندما كنت لاعباً في عجمان، وهذا فأل حسن لفريق دبا، في سعيه نحو البقاء بدوري المحترفين».

ولفت فتوحي إلى أن مباراة دبا مع عجمان يوم الجمعة المقبل على ملعب دبا في الجولة 22 تعتبر مباراة الموسم بالنسبة لفريقه، الذي يطمح للفوز من أجل إنعاش حظوظه في البقاء بدوري المحترفين. وقال: «لا بديل لنا عن الفوز على عجمان من أجل التقدم خطوة كبيرة نحو مركز آمن بعيداً عن شبح الهبوط الذي يهدد الفريق منذ بداية الموسم».