الامارات | الظاهري: الجوجيتسو اللعبة الشعبية الأولى في الإمارات.. أصبحت ثقافة مجتمع

شكرا لقرائتكم خبر عن الظاهري: الجوجيتسو اللعبة الشعبية الأولى في الإمارات.. أصبحت ثقافة مجتمع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو محمد سالم الظاهري، إن رياضة الجوجيتسو أصبحت ثقافة مجتمع في غضون سنوات قليلة، وباتت الآن اللعبة الشعبية الأولى في الإمارات، وفاقت شهرتها وانتشارها كرة القدم اللعبة الشعبية الأولى عالمياً بمراحل كبيرة.

وأشار نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو لـ«الإمارات اليوم» إلى أنه لمس شيئاً جديداً للمرة الأولى في النسخة الـ11 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، هو حرص العمة والخالة على مشاهدة ابن الأخ والأخت من أجل الاستمتاع بالمشاهدة التنافسية أولاً وتشجيع اللاعب أو اللاعبة ثانياً، بعد أن كان الحضور في النسخ الماضية يقتصر على والد ووالدة اللاعب أو اللاعبة، وهذا يؤكد أن رياضة الجوجيستو أصبحت ثقافة مجتمع بالفعل، وباتت هي اللعبة الشعبية الأولى في الإمارات، وما يؤكد هذا الأمر هو أعداد ممارسي اللعبة التي تتزايد يوماً تلو الآخر، خصوصاً مع تزايد أعداد البطولات المحلية والدولية التي يشارك فيها أبناء الإمارات طوال العام، وتجسد هذا بشدة في اليوم الأول لمنافسات البطولة الذي خصصت منافساته لمهرجان الأطفال بدءاً من ست إلى 10 سنوات، بل وأصبح كل بيت في الإمارات الآن حريصاً على أن يكون بداخله بطل أو بطلة في الجوجيتسو وليس مجرد لاعب أو لاعبة يمارس اللعبة فقط، وهذا بالتأكيد نتاج المشروع المدرسي الذي جاء بفكرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأب الروحي لرياضة الجوجيتسو.

وقال الظاهري «بدأت بطولة أبوظبي العالمية تأخذ بعداً جديداً في هذه النسخة، بعد أن قررت اللجنة المنظمة اقتصار المشاركة فيها على الأبطال الذين سبق لهم تحقيق ميداليات أو بطولات سابقة، ما يعني وجود تصنيف لكل اللاعبين المشاركين في البطولة، وهذا ما كان له الأثر الأكبر في وجود أفضل لاعبي العالم في اللعبة في هذه النسخة، وزيادة عدد الدول المشاركة في البطولة، والذي وصل إلى 207 دول، وهو أكبر عدد يشارك في البطولة منذ انطلاقها عام 2009، وهذا يؤكد حرص جميع دول العالم الممارسة للعبة على المشاركة فيها للاحتكاك واكتساب الخبرة».