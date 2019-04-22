الامارات | مروى الحوسني.. 9 أشهر فقط تكفي لبلوغ نهائي «محترفي الجوجيتسو»

شكرا لقرائتكم خبر عن مروى الحوسني.. 9 أشهر فقط تكفي لبلوغ نهائي «محترفي الجوجيتسو» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رغم أن مشوارها مع لعبة الجوجيتسو لم يتعدَّ تسعة أشهر فإن مروى الحوسني من فريق نوجيرا دبي، تمكنت من التأهل إلى نهائي وزن 70 كيلوغراماً (فئة الحزام الأبيض) في أول مشاركة لها ببطولة أبوظبي العالمية للمحترفين في نسختها الـ11، التي تتواصل منافساتها حالياً بصالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي وتستمر حتى 26 الجاري.

وفازت مروى في الدور قبل النهائي على زميلتها فاطمة المهيري من فريق شباب الأهلي في الدور قبل النهائي في مباراة قوية ومثيرة، وخالفت كل التوقعات قبل المباراة التي صبت كل ترشيحاتها نحو فوز فاطمة المهيري.

وقالت مروى (26 عاماً) لـ«الإمارات اليوم»: «لم أتوقع فوزي بالمباراة الصعبة أمام فاطمة المهيري، التي تفوقني خبرة ومهارة، ولمست حزنها الشديد بعد المباراة، وحرصت على مقابلتها، وتمنيت لها التوفيق في البطولات المقبلة، وهي لاعبة قوية تمتاز بالمهارة العالية في الأداء، وكانت تحلم بالتتويج بالميدالية الذهبية في وزن 70 كيلوغراماً».

وقالت «أنتمي لفريق نوجيرا دبي، وهو فريق خاص يمارس اللعبة ويشارك في البطولات المحلية بعدد من اللاعبات اللاتي يتم إعدادهن بشكل علمي مدروس».

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وكشفت الحوسني أنها بدأت ممارسة الجوجيتسو منذ تسعة أشهر فقط بتشجيع من أسرتها التي باركت انضمامها لفريق نادي نوجيرا دبي، وخضعت لبرنامج إعداد مكثف بقيادة المدربة الأردنية يارا، وكانت تتدرب ثلاث ساعات يومياً، وعندما قررت المشاركة في بطولة أبوظبي العالمية، تم تكثيف برنامج التدريب من أجل الوصول لأفضل مستوى بدني وفني ممكن.

وأضافت «هذه المرة الأولى التي أشارك في بطولة دولية عالمية كبيرة، وأحسست برهبة قبل خوض أول مباراة لي، خصوصاً أنني لم ألعب في وجود جماهير بهذا العدد الكبير من قبل، لكن ثقتي في نفسي ورغبتي في تحقيق إنجاز، كانتا وراء تألقي في مباراة الدور قبل النهائي أمام زميلتي فاطمة المهيري».

وقالت مروى «أحرص على تشجيع أي لاعبة تريد ممارسة الجوجيتسو لما لها من فوائد كبيرة من ناحية اللياقة البدنية والتناسق العضلي، ومنذ أن بدأت ممارسة اللعبة حدث تغيير جذري في شخصيتي إلى الأفضل، وانتهجت سلوكاً مختلفاً في التفكير والتعامل مع جميع من حولي سواء من الأهل أو الأصدقاء، كما استفدت الكثير من الأمور الأخرى أبرزها الانتظام في مواعيد الاستيقاظ من النوم ومواعيد الأكل، كما لا أجد الآن وقت فراغ كما كان يحدث قبل أن أبدأ في ممارسة اللعبة، وأحرص على استغلال كل وقتي في التدريب».

منذ أن بدأت ممارسة اللعبة حدث تغيير جذري في شخصيتي إلى الأفضل.