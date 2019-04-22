الامارات | كلينسمان ينفي الانتقال إلى «البوندسليغا»

شكرا لقرائتكم خبر عن كلينسمان ينفي الانتقال إلى «البوندسليغا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفى يورغن كلينسمان التكهنات المثارة حول اقترابه من تدريب أحد أندية دوري الدرجة الأولى لكرة القدم في ألمانيا (البوندسليغا). وقال كلينسمان المدرب السابق لمنتخب أميركا، البالغ من العمر 54 عاماً، عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي: «سمعت أن اسمي مرتبط بأندية البوندسليغا». وأضاف «أود أن أوضح أنه لا صحة مطلقاً لما يتردد في هذا الصدد». Advertisements وذكرت تقارير صحافية، خلال الفترة الماضية، أن نادي هيرتا برلين يرغب في التعاقد مع كلينسمان. ويضم هيرتا برلين بين صفوفه حارس المرمى يوناثان كلينسمان ابن كلينسمان. ويستعد نادي هيرتا برلين للتخلي عن مدربه الحالي بال دارداي مع نهاية الموسم. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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