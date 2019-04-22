الامارات | دخول جمهور الوحدة لمباراة الريان مجاناً

شكرا لقرائتكم خبر عن دخول جمهور الوحدة لمباراة الريان مجاناً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت إدارة نادي الوحدة، بتوجيهات سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس النادي، دخول الجماهير مجاناً إلى مدرجات مباراة الفريق أمام الريان التي ستقام في السابعة والثلث من مساء اليوم على استاد آل نهيان في دوري أبطال آسيا.

ووجهت إدارة الوحدة عبر «تويتر» الشكر إلى سمو الشيخ ذياب بن زايد على مبادرته ودعمه اللامحدود لفريق الوحدة.