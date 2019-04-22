شكرا لقرائتكم خبر عن دخول جمهور الوحدة لمباراة الريان مجاناً والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت إدارة نادي الوحدة، بتوجيهات سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس النادي، دخول الجماهير مجاناً إلى مدرجات مباراة الفريق أمام الريان التي ستقام في السابعة والثلث من مساء اليوم على استاد آل نهيان في دوري أبطال آسيا.
ووجهت إدارة الوحدة عبر «تويتر» الشكر إلى سمو الشيخ ذياب بن زايد على مبادرته ودعمه اللامحدود لفريق الوحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | دخول جمهور الوحدة لمباراة الريان مجاناً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.