الامارات | «المانشستران» يتنافسان على المغربي زياش

شكرا لقرائتكم خبر عن «المانشستران» يتنافسان على المغربي زياش والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة «ذا صن» البريطانية عن تنافس محتدم بين ناديي مانشستر يونايتد وجاره السيتي من أجل الحصول على خدمات نجم أياكس أمستردام الهولندي، المغربي حكيم زياش، خلال الانتقالات الصيفية بعد تألقه مع الفريق الهولندي، وقيادته إلى المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا بتخطي العملاقين ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي على التوالي.

وقالت الصحيفة، أمس، إن «زياش بات ضمن أولويات قطبي مانشستر اللذين يتنافسان بقوة لخطف اللاعب، إلى جانب اهتمام كبير من أندية أخرى في الدوري الإنجليزي يتقدمها أرسنال وليفربول، فضلاً عن دخول بايرن ميونيخ على خط المفاوضات».

وكان النجم المغربي انضم إلى صفوف أياكس عام 2016 قادماً من تفينتي أنشخيدة الهولندي، مقابل 10 ملايين إسترليني، قبل أن ترتفع قيمته إلى 25 مليون إسترليني، ويعتبر من أبرز نجوم المنتخب المغربي.

ليفربول وأرسنال وميونيخ دخلت على خط المفاوضات