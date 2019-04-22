الارشيف / اخبار الرياضه

الامارات | اللجنة المنظمة تحذِّر المشاركين في سباق القفال

0 نشر
دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة المنظمة تحذِّر المشاركين في سباق القفال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت اللجنة المنظمة لسباق القفال الـ29 للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، الذي يقام بدعم ورعاية من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، جميع الملاك والنواخذة والبحارة إلى توخي الحيطة والحذر قبل التوجه إلى جزيرة صير بونعير في الأيام المقبلة، استعداداً للسباق المقرر الجمعة المقبلة، بحسب حالة البحر وسرعات الرياح.

وأخطرت اللجنة المنظمة للسباق جميع النواخذة والملاك، عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة، بأنه «حرصاً على سلامة المتسابقين، يرجى عدم المغادرة إلى جزيرة صير بونعير، وانتظار تعليمات اللجنة المنظمة في ما يتعلق بحالة البحر وموعد السباق، حيث ستقوم اللجنة المنظمة بمتابعة كل التقارير الخاصة بالأرصاد الجوية».

طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | اللجنة المنظمة تحذِّر المشاركين في سباق القفال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا