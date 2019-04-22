شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرة لدعم «الأهلي» في مولد أبوالحجاج الأقصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في أغرب ظاهرة على ليلة ختامية لأحد الموالد العريقة، تجمع المئات من مريدى مولد أبوالحجاج الأقصرى، في الليلة الختامية، مساء السبت، أمام معبدالأقصر، ليرددوا «أهلاووووى»، رافعين أعلام النادى الأهلى، وتجمعوا حول سيارة يعلوها «دى جى»، يطلقون حولها الهتافات للنادى الأهلى ويحملون الشماريخ والعصى، وطافوا في جميع الشوارع والميادين الرئيسية، في مسيرة حب للنادى.

وقال عدد من الشباب، إنهم أقدموا على رفع أعلام النادى والهتاف له، للتعبير عن تضامن أهل الأقصر والصعيد مع ناديهم المحبوب، وما يمر به من محنة في الوقت الحالى على حد قولهم، مؤكدين أنهم يساندونه بقوة من أقصى جنوب الصعيد كرد جميل عما يقدمه لهم من إنجازات ترفع رأسهم دوما في كل المحافل التي يشارك فيها، مطالبين اللاعبين أن يؤكدوا على حبهم لناديهم ببذل أقصى ما في وسعهم، لإسعاد الملايين العاشقة للنادى. ورفع الشباب علما كبيرا للنادى الأهلى مكتوبا عليه: «أهلاوى وافتخر» مشددين على أنهم خلف النادى حتى يعود لعهده، فارس المسابقات المحلية، ومصدر سعادتهم في إفريقيا، ليتبوأ مكانته الطبيعية.

ويحرص الآلاف من الأوساط الدينية والصوفية والشعبية والتنفيذية، على الاحتفال والمشاركة في المولد، حيث يخرجون إلى ساحة مسجد سيدى أبى الحجاج الأقصرى، ويتحركون منها للطواف بين شوارع وميادين الأقصر، يذكرون الله وينشدون الأناشيد الدينية، ويرتلون القرآن الكريم، ويلعبون لعبة التحطيب والرقص بالعصى، وكذا الرقص بالخيل، وركوب الجمال التي تحمل توابيت من القماش المزركش.