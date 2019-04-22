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شكرا لقرائتكم شلبي: عبد الله السعيد مجنى عليه فى الأهلى ولم نسكت عن ضمه للمنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد الإعلامي مدحت شلبي أن عبد الله السعيد ضحية سوء تعامل إدارة النادى الأهلى مع ملف التجديد له، وكان الأمر يحتاج إلى عقلانية من جانب الجماهير التى ظلت توجه له السباب طيلة مباراة بيراميدز.
عبد الله السعيد مجنى عليهأضاف مدحت شلبى فى تصريحات عبر برنامجه "مساء الأنوار" المذاع على قناة النيل للرياضة أن عبد الله السعيد لم يكذب على النادي الأهلى بل أبلغهم بجميع تحركاته والعروض التى تلقاها من جانب الأندية المنافسة.
واستشهد مدحت شلبي بتصريحات عماد متعب كابتن الأهلى السابق، والناقد الرياضى حسن المستكاوى والتى أكدوا خلالها أن إادارة المارد الأحمر هي المسئولة عن ضياع عبد الله السعيد من النادي.
عبد الله السعيد مجنى عليه
وقال شلبي: "لا يمكن مقارنة أى لاعب بعبد الله السعيد لأن الجميع يعلم أنه أفضل لاعب فى مصر حاليا، وأنه لا يجوز أن يتم دفع 30 مليون للمدافع ياسر إبراهيم وترفض ادارة النادى منح السعيد 40 مليونا وهو صانع ألعاب ونجم كبير، بالإضافة إلى حسين الشحات يتم دفع فيه مبلغ يصل إلى 150 مليون وصلاح محسن دفع فيه 50 مليونا وغيرهم من اللاعبين، وقال إنه لو تم وضع عبد الله السعيد فى كفة بالميزان وكل هؤلاء اللاعبين سترجح بشكل كبير كفة اللاعب الحالي لنادي بيراميدز.
عبد الله السعيد مجنى عليه
وأكد مدحت شلبي أن حديثه ليس موجهًا لإدارة النادي الأهلي بل للجماهير التى تحمل اللاعب الباحث عن تأمين مستقبله ومستقبل أسرة بالكامل خلفه.
تابع شلبي أن مسألة انضمام عبد الله السعيد إلى منتخب مصر أمر محسوم ولن يتم السكوت عنه، خاصة أن المنتخب لكل المصريين.
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