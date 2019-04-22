شكرا لقرائتكم لوكوموتيف.. فشل أمام الأندية السعودية وفاز على الهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - غير لوكوموتيف طشقند قطب العاصمة الأوزبكية، موازين القوى في الدوري المحلي وبات ضيفاً دائماً على مراكز المقدمة، بل إنه حامل لقب البطولة المحلية في آخر 3 مواسم.

ويستضيف لوكوموتيف في المشهد الآسيوي يستضيف، الاتحاد السعودي في لقاء متجدد، سيسعى من خلاله صاحب الأرض لتعويض خسارته السابقة في جدة، ضمن المواجهة الرابعة بينهما تاريخياً.

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وفي مجمل مبارياته مع الأندية السعودية، خاض لوكوموتيف 8 مواجهات حقق خلالها فوزاً وحيداً كان أمام الهلال، و تعادل 4 مرات و خسر مثلها.

ويعد وصول لوكوموتيف إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا في عام 2016، هو أفضل النتائج التي حققها فريق العاصمة الأوزبكية. وفي الدور الثاني للمسابقة، أزاح الهلال بعد التعادل معه في الذهاب سلباً بالرياض، و الفوز إيابا بهدفين لهدف، قبل أن يقصى أمام العين الإماراتي في الدور التالي بهدف دون رد في مجموع المبارتين.

ولكن الأرقام تدعم الاتحاد قبل هذه المواجهة أمام الأندية الأوزبكية، بعدما خاض 14 مباراة ضدها، فاز في 8 منها و تعادل في 5 مواجهات، و خسر مرة واحدة فقط.