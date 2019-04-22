شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الشارقة وشباب الأهلي في «خليجية السلة» بالبحرين والان نبدء باهم واخر التفاصيل
حقق فريق سلة الشارقة فوزه الثاني في بطولة الأندية الخليجية بالبحرين عندما تغلب أمس على العربي القطري 86 - 82، وكان الفريق استهل مشوار الدفاع على اللقب بفوز مقنع على فريق أحد السعودي.
وفي مباراة سابقة لمنافسات أمس نجح فريق شباب الاهلي الممثل الثاني لكرة السلة الاماراتية في تحقيق فوز عريض على الشمال القطري 109 - 83، ويلعب شباب الأهلي اليوم مباراته الثانية مع السيب العماني ضمن فرق المجموعة الثانية، فيما ينهي الشارقة المتصدر الدور الأول اليوم بلقاء الأهلي البحريني.
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