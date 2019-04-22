إطلاق منصة «محتوى جوجيتسو» من «أبوظبي للإعلام»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت أبوظبي للإعلام عن إطلاق منصة «محتوى» الرقمية التابعة لها؛ بوصفها الأولى من نوعها في العالم العربي بعنوان «جوجيتسو»، وتهتم بكل ما يتعلق بهذه الرياضة من برامج وأخبار ومقابلات وبطولات، توفرها للجمهور العاشق والمتابع لها في الإمارات والمنطقة بطريقة مختلفة ومبتكرة.

وتسعى المنصة إلى تغطية رياضة الجوجيتسو وبناء جسور من التعاون مع مختلف الأطراف المعنية بهذه الرياضة عبر المحتوى الذي تقدمه، حيث تعرض جميع أشكال المحتوى الرقمي من فيديوهات وصور ومقابلات وأخبار، إضافة إلى توفير ميزة البث المباشر لجميع البطولات المهمة داخل الدولة وخارجها، سواء عبر المنصة أو قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

وتضم «جوجيتسو» مجموعة من البرامج الثابتة، من بينها «نجم الأسبوع» و«جوجيتسو الإمارات»، إضافة إلى «جيل الجوجيتسو» و«يلا جوجيتسو» و«Jiu-Sisters

» و«قصة الجوجيتسو» و«البساط الذهبي»، إضافة إلى «درس جوجيتسو» و«أساطير الجوجيتسو» و«الباراجيتسو» و«معلومة اليوم»، لتغطي كافة جوانب هذه الرياضة.

وقال الدكتور علي بن تميم مدير عام أبوظبي للإعلام: «يأتي إطلاق هذه المنصة الجديدة بما ينسجم مع مستهدفات أبوظبي للإعلام الرامية إلى توفير المحتوى العربي المتنوع في العالم الرقمي بشكل عام، إلى جانب دعم مكانة إمارة أبوظبي بوصفها عاصمة الجوجيتسو العالمية، من خلال توفير تغطية شاملة لكافة فعاليات وبطولات هذه الرياضة على مستوى الدولة والمنطقة، بشكل يرقى لتطلعات الجمهور».

من جانبها، قالت عائشة المزروعي مديرة منصة محتوى الرقمية: «تعتبر «جوجيتسو» إضافة نوعية لطبيعة المحتوى الذي توفره منصة «محتوى» الرقمية، وهي مبادرة جديدة تستهدف شريحة شبابية تهتم بشكل متزايد بهذه الرياضة وتتجه نحو العالم الرقمي الذي أصبح نافذتها لمتابعة مستجداتها وآخر أخبارها ونتائج بطولاتها».

بدوره قال محمد سمير مدير منصة «محتوى جوجيتسو»: «إن هذه الرياضة تجمع الكثير من الصفات الإيجابية، وهي أداة تربوية مهمة للشباب؛ إذ تساعد على تعليمهم مفاهيم جديدة في مواجهة التحديات واستغلال عناصر القوة لديهم، ومن هنا فإننا نسعى في محتوى جوجيتسو إلى أن نعكس هذه القيم والمفاهيم المهمة».