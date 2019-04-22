منتخب المواي تاي يصل لداروين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصلت أمس بعثة منتخب الإمارات للمواي تاي، للمشاركة في فعاليات بطولة العالم للمواي تاي) التي تستضيفها مدينة داروين في أستراليا، خلال الفترة من 26 إبريل الحالي وحتى 2 مايو المقبل بمشاركة العديد من منتخبات العالم وفي مقدمتها المنتخبات العربية الشقيقة، يرأس البعثة ياسر سالم الساعدي نائب رئيس الاتحاد، وضمت البعثة الجهاز الفني المكون من: عمر النعيمي، وسانيت سامات ومونجوكن، و4 لاعبين هم إلياس حبيب علي وزكريا الجماري، ونور الدين سامير وأمين المعتصم، وطاقم التحكيم الإماراتي برئاسة الحكم الدولي عمر المرزوقي والحكام مشاري المنصوري، وعبد الله معيوف، أحمد الخشوعي والحكم نورة سعيد.

وكان في وداع البعثة طارق المهيري عضو مجلس الإدارة، المدير التنفيذي للاتحاد، حيث نقل لهم تحيات رئيس الاتحاد عبدالله النيادي وحرصه على تحفيز اللاعبين، لإبراز أفضل ما لديهم وتمثيل الوطن.