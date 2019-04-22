محمد الظاهري: مهارات الفتيات عكست رؤية اتحاد الجوجيتسو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد محمد سالم الظاهري نائب رئيس الاتحاد أن الحضور الجماهيري في النسخة 11 من عالمية أبوظبي أبهر الجميع، حيث احتشدت صالة مبادلة أرينا بأعداد غفيرة من الجمهور من كافة شرائح المجتمع، على الرغم من أن البطولة في يومها الثاني، وما زال هناك عدد من المنافسات التي تجمع نخبة لاعبي الإمارات والعالم.

قال محمد سالم الظاهري : «الجوجيتسو أصبح لها عشاقها من جميع الشرائح العمرية، لاسيما أن اللعبة دخلت البيوت واستقبلت خير استقبال من أولياء الأمور، إضافة إلى النجاحات المميزة التي حصدتها البطولة في النسخ الماضية حتى بات ينتظرها الجميع بلهفة لمتابعة فعالياتها».

وأوضح الظاهري أن المستويات الفنية الراقية التي ظهرت في بساط اللعبة في النسخة الحالية، تؤكد الرؤية الثاقبة لاتحاد اللعبة الذي وفق في إعطاء الفرصة للاعبين واللاعبات الذين حصدوا ميداليات في البطولات المحلية والعالمية من الإمارات ودول العالم الأخرى.

وقال: «شهدنا أمس فتيات الإمارات من الناشئات وقد قدمن فواصل من المهارة والإبداع في مجال اللعبة من خلال التنافس القوي، لا سيما أن الفتاة الإماراتية أصبحت دائمة الحضور في منصات التتويج قارياً وعالمياً».

وعن إدراج المدارس الخاصة في أبوظبي ضمن برنامج الجوجيتسو المدرسي، قال: «عدد الممارسين للجوجيتسو وصل إلى 140 ألف لاعب ولاعبة، وهناك رغبة من عدد كبير من الطلاب والشباب في ممارسة اللعبة، وهناك أندية ومراكز تمارس نشاطاً في الفترة المسائية وهي قادرة على استيعاب من لا يجد فرصة عبر البرنامج المدرسي».

محمد بن دلموك: النسخة 11 نقلة نوعية

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أكد محمد بن دلموك الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو أن عالمية أبوظبي للمحترفين الآن في مرحلة نقلة نوعية على كافة المستويات خاصة على مستوى المنافسات ونوعية اللاعبين واللاعبات المشاركين في الحدث العالمي الأبرز في عالم اللعبة، وقال: «البطولة صارت منصة جذب لنخبة لاعبي الجوجيتسو في الإمارات والعالم وهي مقياس لمدى تطور مستوى اللاعبين واللاعبات وإضافة الرصيد في التصنيف، ولاحظ الجميع البداية القوية للبطولة خلال اليوم الأول الذي كان يحمل شعار المهرجان والثاني الذي شهد منافسات الفتيات».

وأضاف: «إن رؤية ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة راعى الرياضة والجوجيتسو تعزز مكانة أبوظبي عاصمة للعبة في العالم، بالإضافة إلى ان الخطط المدروسة والمجهود الذي يقوم به اتحاد اللعبة في الإمارات يساهم في عمل نقلات قياسية في مسيرة اللعبة».

وكشف الظاهري أن للشرطة مشاركة متميزة في النسخة الحالية في جميع الفئات عبر 70 لاعباً على مستوى معظمهم يحلمون الحزام الأبيض والأزرق، مشيراً إلى أن مشاركة عناصر الشرطة في عالمية أبوظبي تؤكد تطور مستوياتهم في مجال اللعبة من عام إلى آخر.

الهاشمي: هدف الاتحاد الوصول إلى 300 ألف لاعب

ثمّن عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، الشراكة المتميزة التي تجمع بين اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وأبوظبي للإعلام، مؤكداً مواكبة هذا المشروع لأهداف وتطلعات اتحاد الإمارات للجوجيتسو في توسيع رقعة انتشار هذه الرياضة النبيلة والوصول بها إلى أكبر شريحة من الجماهير داخل الدولة، وخارجها، كما يسهم في ترسيخ مكانة إمارة أبوظبي ودولة الإمارات كمركز للجوجيتسو، ويفتح آفاقاً جديدة لتعزيز شعبية هذه الرياضة بين الأجيال الجديدة والصاعدة عبر استخدام وسائل التواصل الاجتماعية والرقمية والمرئية الأكثر انتشاراً.

وتقدم الهاشمي بالشكر إلى أبوظبي للإعلام على الدعم، مشيراً إلى أن الشراكة بدأت منذ الوهلة الأولى لانطلاق بطولات الجوجيتسو في الإمارات، وأخذت في التوسع مع كل بطولة، وأن قنوات أبوظبي الرياضية لها دور كبير داخل وخارج الدولة، إضافة إلى تواصل قنوات أبوظبي والتي تتولى نقل ومتابعة أحداث الجوجيتسو، مع نظرائها في الدول الأخرى، وهذه الشراكة بطبيعة الحال مميزة وتدعم أنشطة وفعاليات اتحاد الجوجيتسو، حيث وصل عدد ممارسي اللعبة محلياً إلى 140 ألف ممارس، إضافة إلى الأعداد الكبيرة الممارسة للعبة خارج الإمارات، وأن الاتحاد يهدف إلى 300 ألف لاعب في المستقبل القريب.