شكرا لقرائتكم خبر عن «سان جيرمان» يحتفظ بلقب الدوري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتفظ فريق باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي لكرة القدم، أمس، مستفيداً من سقوط فريق ليل في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه تولوز في المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري. ويعد هذا اللقب هو الثاني على التوالي لباريس سان جيرمان والسادس له في آخر سبعة مواسم والثامن على مدار تاريخه، ومع تبقي خمس مباريات على نهاية الدوري، جاء تعادل ليل ليجعل باريس سان جيرمان بطلاً للدوري بغض النظر عن بقية المباريات.

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