شكرا لقرائتكم خبر عن تين كات: واثق من الفوز وقدرة تيجالي على زيارة الشباك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

يتطلع الوحدة للحفاظ على صدارته للمجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا عندما يلتقي في السابعة والثلث مساء اليوم الريان ضمن منافسات الجولة الرابعة على استاد آل نهيان بأبوظبي.

يدخل العنابي لقاء اليوم بأريحية كبيرة ورغبة واضحة في مواصلة الانتصارات وعروضه القوية في البطولة وتكرار فوزه على الريان بعد أن تفوق عليه ذهاباً 2-1 بهدف التشبث بصدارة المجموعة والاقتراب من ضمان التأهل وحصد إحدى البطاقات المؤهلة إلى دور الستة عشرة من البطولة. يعتلي الوحدة صدارة المجموعة بست نقاط، متساوياً مع الاتحاد السعودي، ويتفوق بفارق المواجهات المباشرة، فيما يحل الريان ثالثاً برصيد ثلاث نقاط.

أكد الهولندي تين كات المدير الفني للوحدة رغبة العنابي في تحقيق الفوز والظفر بالنقاط الثلاث لتعزيز موقعه في صدارة ترتيب المجموعة، مشدداً على صعوبة المباراة وتسلح العنابي بعاملي الأرض والجمهور اللذين يمنحانه الأفضلية الميدانية.

وقال في حديثه بالمؤتمر الصحفي للمباراة أمس: «مباراة صعبة أمام فريق يتمتع بأسلوب لعب منظم، ويسعى للعودة للمنافسة في المجموعة، وبالمقابل تعد فرصة كبيرة بالنسبة للعنابي للاقتراب من حسم التأهل إلى الدور التالي».

وأضاف: «أشعر بالارتياح للمستوى المميز الذي يقدمه اللاعبون في البطولة الآسيوية ونستعيد اليوم جهود محمد برغش بعد تماثله للشفاء من الإصابة، بينما تعرض محمد عبد الباسط لإصابة في تدريب أمس الأول ولن يشارك في المباراة، بجانب زميله يحيى الغساني الذي يعاني الإصابة ولن نجازف بالدفع به لاستمرار برنامجه التأهيلي خلال الأيام الثلاثة المقبلة».

مجموعة صعبة

أشار تين كات إلى أن المجموعة صعبة نظراً للتقارب الحالي وفارق النقاط البسيط بين جميع الفرق.

وتابع: «عانى الوحدة سوء الطالع في هذا الموسم على الصعيد المحلي، ولكن الفريق يقدم مستويات جيدة حالياً وحقق فوزاً على شباب الأهلي قبل أيام في الدوري وكسرنا العقدة التي كانت حاضرة في المواجهات المباشرة التي جمعتنا خلال المواسم الماضية».

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وأبدى ثقته في قدرة العنابي على تقديم مستوى جيد وتحقيق الفوز اليوم بتوفر المهاجم الهداف الأرجنتيني سيبستيان تيجالي والقادر على زيارة شباك أي فريق في العالم، لافتاً إلى أن الوحدة يدرك تماماً نقاط القوة التي يتمتع بها الريان وأهمها قدرته الفائقة على العودة إلى المباراة في أي وقت، ويتسلح الوحدة بالتركيز.

وعن إمكانية حصول أربعة لاعبين بالفريق على البطاقة الصفراء الثانية في مباراة اليوم والغياب عن مباراة لوكوموتيف بالجولة المقبلة وهم الغافري وخليل إبراهيم وليوناردو وأحمد علي، قال: «نحن نبحث عن الفوز اليوم ما يتعين على كل لاعب بذل أقصى جهد في الميدان دون التخوف من الحصول على البطاقات الصفراء، لأن النقاط الثلاث اليوم تعني الاقتراب بشكل كبير من التأهل للدور التالي».

أهم المباريات

بدوره أكد سبستيان تيجالي لاعب الفريق أن مباراة اليوم من أهم مباريات الوحدة في الموسم الحالي ويدخلها بروح معنوية عالية بعد الفوز على المنافس في الذهاب والصعوبة المتوقعة في الإياب.

وأضاف: «العنابي متحفز لحجز بطاقة الصعود إلى دور الستة عشرة الذي لم يصل إليه خلال الفترة الأخيرة والمضي بثقة لتحقيق أهدافه في الموسم الحالي».

وطالب زملاءه بالحذر كون المنافس لن يكون سهلاً ورغبته ستكون كبيرة للرد على خسارة الذهاب.

دخول مجاني

بتوجيهات سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس النادي، سيكون الدخول لمباراة اليوم مجاناً للجماهير، ودعا النادي عبر حسابه في «تويتر جماهير الأندية الإماراتية وعموم الجماهير الرياضية لحضور المباراة والاستمتاع بها والوقوف خلف ممثل الوطن».