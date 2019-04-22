شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق دورة مدربي الشاطئية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت بمقر اتحاد الكرة بدبي أمس، الدورة التدريبية لمدربي كرة القدم الشاطئية المستوى الأول التي ينظمها اتحاد الكرة بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي بمشاركة أعضاء الجهاز الفني، ولاعبي منتخبنا الوطني للكرة الشاطئية.

وأشاد محمد المازمي مدرب منتخبنا الوطني للكرة الشاطئية بحرص واهتمام اتحاد الكرة بمنتخب الكرة الشاطئية وتوفير كل سُبُل الدعم الممكنة لتطوير مهارات وخبرات لاعبي المنتخب.

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