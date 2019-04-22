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انطلاق دورة مدربي الشاطئية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت بمقر اتحاد الكرة بدبي أمس، الدورة التدريبية لمدربي كرة القدم الشاطئية المستوى الأول التي ينظمها اتحاد الكرة بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي بمشاركة أعضاء الجهاز الفني، ولاعبي منتخبنا الوطني للكرة الشاطئية.
وأشاد محمد المازمي مدرب منتخبنا الوطني للكرة الشاطئية بحرص واهتمام اتحاد الكرة بمنتخب الكرة الشاطئية وتوفير كل سُبُل الدعم الممكنة لتطوير مهارات وخبرات لاعبي المنتخب.

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