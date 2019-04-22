سلة النصر تتعاقد مع المدرب أحمد عمر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حسن الخميس

نجحت شركة الألعاب الرياضية في نادي النصر في التعاقد مع المدرب المصري أحمد عمر لتولي مهمة قيادة فريق رجال السلة بداية من الموسم المقبل، وكان المدرب نفسه اعتذر عن استكمال مهمته مع الوصل التي كان بدأها الموسم الأخير.

كما أسندت إدارة النصر مهمة المساعد للمدرب حسام الوكيل الذي كان قد قاد العميد للفوز بمسابقة كأس رئيس الدولة مؤخراً، كما كلف الوكيل بتولي تدريب فريق الشباب بالنادي.

وأشار قاسم محمد عضو شركة الألعاب في النادي المشرف على اللعبة إلى أن ناديه يتطلع لتحقيق الأفضل مع المدرب أحمد عمر، معتبراً إياه من المدربين الأكفاء الذين لديهم بصمة في كرة السلة الإماراتية سواء عندما كان يدرب الوصل أو عندما كان يقود فريق الشباب قبل دمجه مع النادي الأهلي.

وأكد أن كرة السلة في النادي وصلت لمرحلة النضج وحصد ثمار زرع السنوات الأخيرة التي تخللها كثير من العمل وبناء قاعدة واعدة أصبحت قادة على المنافسة على كل الألقاب حالياً.

ووعد قاسم محمد بتقديم الأفضل خلال المواسم المقبلة خاصة في ظل السعي لإضافة نجوم جدد للفريق من المواطنين والمحترفين ومن خلال أبناء النادي من فئة الشباب الذين سيتم تصعيدهم إلى صفوف الفريق الأول بداية من الموسم المقبل.

من جانب آخر، وافقت إدارة النصر على السماح لمدرب الفريق الجديد أحمد عمر ومساعده حسام الوكيل لتولي مهمة قيادة فريق شباب الأهلي في البطولة الخليجية المقامة حالياً في البحرين وذلك في إطار العلاقات الطيبة بين النصر وكافة أندية الدولة.