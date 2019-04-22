هل يعود نفط ميسان للدوري؟

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي يحاول الاتحاد العراقي لكرة القدم إقناع الهيئة الإدارية لنفط ميسان الرياضي بالعدول عن قرارها الخاص بتجميد مشاركة الفريق في مباريات الدوري بسبب تعرض حافلة الفريق واللاعبين إلى الاعتداء من قبل بعض الجمهور بعد نهاية مباراة فريقها ضد فريق الحسين في بغداد .

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