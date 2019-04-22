الاتحادات العالمية تهنئ بنجاحات كأس العالم للرماية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجه الاتحاد الدولي للرماية التهنئة إلى اتحاد الإمارات للرماية والقوس والسهم، بمناسبة ختام كأس العالم لرماية الأطباق والنجاحات التي حققتها في جميع مسابقاتها وتحقيق 3 أرقام قياسية عالمية في رماية الأطباق من الحفرة «التراب»رجال، والزوجي المختلط، ورماية الأطباق من الأبراج «الاسكيت» رجال، مشيداً بالتنظيم وتعاون اللجنة المنظمة واللجان العاملة، خاصة أن البطولة حفلت بتجربة العديد من النقاط الفنية التي ستكون عوناً للمنظمين والحكام في جميع أنشطة الاتحاد وفي مقدمتها «الفار» نظام إعادة الفيديو للتحقق من صحة الهدف من عدمه، والذي أثار الإعجاب في النهائي.

وبعث الشيخ علي عبدالله آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي ببرقية تهنئة لأسرة رماية الإمارات، متمنياً المزيد من التقدم والازدهار، كما بعث اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والإفريقي ببرقية تهنئة مماثلة.

وأعرب عبدالله سالم بن يعقوب الأمين العام للاتحاد، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي عن سعادته بما حققته البطولة من نجاحات تعكس الوجه الحضاري والرياضي لدولتنا الغالية أمام كوكبة من رياضيي 71 دولة، تنافسوا على مدى تسعة أيام في ملحمة رياضية لن تنسى.

وأضاف ابن يعقوب: «إننا في دولة الإمارات حريصون على أن يعود ضيوفنا إلى بلدانهم وهم يحملون أجمل الذكريات عن بلدنا الكريم المعطاء في عام التسامح والتعايش بين جميع الجنسيات المقيمة على أرض الدولة في ود ومحبة».

ووجه الأمين العام الشكر إلى كافة وسائل الإعلام والجهات الداعمة، وأشاد بالمشاركة الثلاثية في التتويج لجميع المسابقات تراب واسكيت رجال وسيدات، والزوجي المختلط، بين الاتحاد الدولي واتحاد الإمارات ونادي العين، مما أعطى للحدث بُعداً كبيراً شعر به الرماة، كما وجه التهنئة إلى الاتحاد الكويتي الشقيق بمناسبة فوز الرامي منصور الرشيدي بالميدالية الذهبية في رماية الأطباق من الأبراج «الاسكيت»، وتأهله إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وقد حرص الأمين العام على إهداء كتاب «كن مدرباً» وهو موسوعة تدريبية عربية عن الرماية بمختلف صنوفها، والذي أعده باسل محمد عامر وفقاً للتطور المستمر لرياضة الرماية في العالم، التي لم تعد خبرة المدرب الفنية كافية وحدها لصناعة الأبطال، فهناك جوانب أخرى لا تقل أهمية عن الجانب الفني في التأثير في كفاءة الأداء للرامي، ولذلك تم إعداد كتاب «كن مدرباً» ليعين المدرب الخبير على الإلمام بكافة جوانب علم التدريب الرياضي.