شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الهدافين والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اقترب البرازيلي ويلتون سواريز لاعب فريق الشارقة من صدارة ترتيب الهدافين بعدما رفع رصيده إلى 17 هدفاً هذا الموسم، بفارق هدفين عن علي مبخوت متصدر الترتيب، ووصيفه الأرجنتيني تيجالي.
وصام تيجالي عن التسجيل أمام شباب الأهلي، بينما غاب مبخوت عن لقاء دبا بسبب الإيقاف، في الوقت الذي تساوى به كورونادو مع الإسباني كوندي في المركز الخامس برصيد 14 هدفاً.
وهنا سجل أبرز الهدافين:
19 هدفاً: علي مبخوت (الجزيرة).
18 هدفاً: الأرجنتيني تيجالي (الوحدة).
17 هدفاً: البرازيلي ويلتون سواريز (الشارقة).
15 هدفاً: الإسباني نيجريدو (النصر).
14 هدفاً: الإسباني كوندي (بني ياس)، البرازيلي كورونادو (الشارقة).
12 هدفاً: البرازيلي كايو (الوصل).
11 هدفاً: البرازيلي ليوناردو (الوحدة).
10 أهداف: السويدي بيرج (العين)، وخلفان مبارك (الجزيرة)، والبرازيلي لوفانور (شباب الأهلي)، الجزائري محمد بن يطو (الفجيرة).
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