105 ميداليات لفتيات الإمارات في عالمية الجوجيتسو

حصدت الإمارات المركز الأول في منافسات الناشئين المخصصة للفتيات في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، وحازت فتيات الإمارات 105 ميداليات ملونة بواقع 17 ميدالية ذهبية و29 ميدالية فضية و59 ميدالية برونزية، وجاءت أوكرانيا في المركز الثاني برصيد يصل إلى 2160 نقطة و5 ميدليات ملونة منها ذهبيتان، وفضيتان وواحدة برونزية، وحلّت أستراليا في المركز الثالث برصيد 2080 نقطة، ب 6 ميداليات ملونة منها ذهبية وفضيتان وثلاث برونزيات.

شهدت منافسات الفتيات بمشاركة دولية واسعة لكل من روسيا وأوكرانيا وأستراليا والجزائر وكندا وأنجولا، ما يؤكد المكانة العالمية الرائدة التي تتمتع بها بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو.

وحضر سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، جانباً من فعاليات اليوم الأول من بطولة أبوظبي العالمية الجوجيتسو 2019، حيث قام سموه بجولة على مرافق البطولة رافقه فيها عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، كما شارك سموه بتتويج مجموعة من الفائزات، مشيداً بالمستوى الرفيع الذي ظهرت عليه ناشئات الجوجيتسو وبالأخص بنات الإمارات اللاتي أبلين بلاءً حسناً وحصدن عدداً كبيراً من الميداليات الذهبية.

وأكد عبد المنعم الهاشمي، أن سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أشاد بالتطور الكبير الذي تحققه البطولة عاماً بعد آخر، وبجهود اتحاد الإمارات للجوجيتسو في الارتقاء بهذه الرياضة وتعزيز حضورها المحلي والدولي.

كما حضر المنافسات حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، ومحمد عبدالله الجنيبي رئيس المراسم الرئاسية في وزارة شؤون الرئاسة، وعبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، ومريم عيد المهيري الرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة الإعلامية في أبوظبي، والدكتور علي بن تميم مدير عام أبوظبي للإعلام، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو ومستشار رئيس دائرة التعليم والمعرفة، ومحمد بن دلموك الظاهري، ومنصور الظاهري، ويوسف البطران أعضاء مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو، وفهد علي الشامسي المدير التنفيذي لاتحاد الجوجيتسو.

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وأكد فهد علي الشامسي المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن الأداء القوي الذي طغى على منافسات ناشئات الجوجيتسو يؤكد تنامي شعبية هذه الرياضة بين الفتيات الناشئات حول العالم، وذلك انطلاقاً من الفوائد والمزايا الإيجابية التي تنطوي عليها رياضة الجوجيتسو، وما لذلك من أثر كبير على تعزيز الثقة بالنفس وتمكين المرأة بشكل عام.

نورة المنصوري: الفضية الثانية حافز للذهب

قالت نورة المنصوري لاعبة نادي الجزيرة التي تدرس بالصف العاشر إنها كانت تتطلع إلى الذهبية الأولى لها في عالمية أبوظبي من خلال مشاركتها الثالثة في الحدث العالمي، ولكنها أحرزت الفضية، مشيرة إلى أن المهم من مشاركتها الصعود إلى منصات التتويج وإضافة إنجاز يحسب للإمارات، مؤكدة أنها ستواصل مشاركتها في البطولة حتى الوصول إلى الذهب.

وأفادت نورة أن الجوجيتسو ساهمت في منحها الكثير على المستوى الاجتماعي والأكاديمي، مشيرة إلى أن أهم ما تعلمته من اللعبة هو تقبل الآخر والتعامل بتسامح مع الجميع.

وعن طموحها مستقبلاً بجانب الترقي في لعبة الجوجيتسو إلى الحزام الأسود، أبدت رغبتها في دارسة القانون وأن تصبح محامية.