«الشارقة الرياضي» يناقش تقرير إنجازات الموسم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد مجلس الشارقة الرياضي بمكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لإنشاء مدينة خورفكان الرياضية ضمن إحتفال الإمارة الكبير بافتتاح شارع خورفكان الجديد والإعلان عن عدد من المشاريع التاريخية الكبيرة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الثاني الذي عقد بنادي الشارقة للفروسية والسباق برئاسة الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس المجلس وحضور أعضاء مجلس الإدارة وعيسى هلال الحزامي الأمين العام وتم مناقشة آخر مستجدات العمل على الخطة الاستراتيجية لمجلس الشارقة الرياضي واستعراض التقارير النهائية للأندية لقرب انتهاء الموسم الرياضي ليتم رفع التقرير الختامي بالإنجازات المختلفة والاستعداد للموسم الرياضي القادم، كما تم عرض آخر مستجدات لجنة الاستراتيجية التي كان قد تم تكوينها من أجل رؤية شاملة للاستراتيجية في الإمارة، فيما ناقش المجلس أيضاً توصيات المجلس الاستشاري بجانب عرض ملف تشكيل مجالس إدارات عدد من الأندية الرياضية والتخصصية وتعديل أوضاع عدد آخر من الأندية.

كما ناقش المجلس توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من المؤسسات والجهات سعياً لمزيد من التطوير والتقدم الرياضي بالإمارة والتعاون والتنسيق في مختلف المشاريع والمبادرات ذات الطابع المشترك بجانب مناقشة شؤون الأندية الرياضية والتخصصية بعد الاجتماع الأول الذي عقد مع أمناء السر ومديري هذه الأندية للوقوف على آخر المستجدات والتحديات.

كما تم استعراض آخر مستجدات اللجان الدائمة بالمجلس وعرضت اللجنة القانونية عدداً من المواضيع.