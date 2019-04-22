شكرا لقرائتكم خبر عن ختام دورة صقل مدربي السلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت بنجاح دورة المدربين الدولية لمدربي كرة السلة التي نظمها اتحاد الإمارات للعبة بالتعاون مع الاتحاد الدولي، والتي شهدت مشاركة تعدت 80 مشاركاً من المدربين والمدربات.قاد المحاضرات النظرية والعملية الخبيران الدوليان الصربي الكساندر ديرفيتش، والأسترالي اندرو لزماستيت، بالتعاون مع الإدارة الفنية باتحاد الإمارات لكرة السلة بقيادة الدكتور منير سليمان.

وحضر اللواء إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي ختام الدورة وسلم الشهادات للمشاركين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ختام دورة صقل مدربي السلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.