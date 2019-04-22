انطلاقة رائعة للدورة السابعة للأولمبياد المدرسي

سيطرت مدارس أبوظبي على منافسات السباحة للبنات، في افتتاح الدورة السابعة للأولمبياد المدرسي المقامة في دبي، بعدما حصدت 12 ميدالية ذهبية، في المنافسات التي جرت في مسبح مجمع حمدان الرياضي في دبي بينما حصدت مدارس العين 4 ذهبيات، ومدارس دبي 3 ذهبيات، كما هيمنت مدارس دبي على منافسات الريشة الطائرة للبنين التي أقيمت في اليوم الافتتاحي على صالة الحديبية الرياضية في دبي، بحصدها 3 ذهبيات من أصل 4، وسجلت مدرستا دبي الدولية، ووادي الحلو بالشارقة - الشرقية ذهبية واحدة لكل منهما.

بلغ مجمل حصاد مدارس أبوظبي في اليوم الأول 22 ميدالية ملونة، بواقع 12 ذهبية و4 فضيات، و6 برونزيات، ومدارس دبي 18 ميدالية بواقع 6 ذهبيات و8 فضيات و4 برونزيات، ومدارس العين 12 ميدالية موزعة على 4 ذهبيات و4 فضيات و4 برونزيات، ومدارس الشارقة - الشرقية 10 ميداليات بواقع ذهبية وفضية و8 برونزيات، والشارقة 9 ميداليات (5 فضيات و4 برونزيات).

وكانت مدارس العين افتتحت منافسات السباحة بتحقيق ذهبية سباق 25 م حرة في فئة 10-11 سنة، وسجلتها الطالبة ملاك أحمد علام، وفي مسابقة 25 م ظهر، توجت لينا العظمة من دبي بالذهبية، وواصلت السباحة لينا العظمة من دبي تألقها بحصولها على ذهبية سباق 25 م صدر، وحقق فريق أبوظبي الميدالية الذهبية لسباق التتابع 25 م حرة، ومنحت منار علي، أبوظبي، ذهبية سباق 25 م حرة.

وفي سباق 50 م حرة توجت أمينة سويسي بالذهبية، كما توجت سباحة العين ياسمين الشامسي بذهبية سباق 25 م ظهر، وفي سباق 50 م ظهر فازت أمينة سويسي من أبوظبي بالذهبية.

كما حققت مزنة أنيس من أبوظبي ذهبية سباق 25 م ظهر.

وتوجت أنفال عطاس من دبي بذهبية سباق 50 م صدر، وأكد فريق أبوظبي للتتابع تفوقه بالفوز بذهبية 25 م تتابع حرة، وشهد سباق فئة 14-15 سنة، تفوق أبوظبي بحصولها على 6 ميداليات ذهبية، بينما حققت العين ذهبيتين في سباقي 25 م ظهر، و50 م صدر.

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حضر منافسات السباحة وتوّج الفائزين بالمراكز الأولى، شاهل شاهل الطنيجي رئيس لجنة الطب الرياضي في اللجنة الأولمبية الوطنية، ومحمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة.

«ريشة» دبي الوطنية تتفوق

على جانب آخر أسفرت منافسات الريشة الطائرة للبنين، التي أقيمت على صالة الحديبية في دبي عن فوز محمد علي من مدرسة دبي الوطنية بمنطقة دبي التعليمية بالمركز الأول في مسابقة فئة المرحلة العمرية 2002 - 2003، وفي فئة 2004-2005، حقق اللاعب عباس وكيل من مدرسة دبي الوطنية بمنطقة دبي المركز الأول، وفي فئة 2006-2007، حلّ حامد سعيد المزروعي من مدرسة وادي الحلو بمنطقة الشارقة الشرقية أولاً، وفي فئة المرحلة العمرية 2008-2009، حقق سعيد عبدالله من دبي الدولية المركز الأول.

حضر منافسات الريشة الطائرة بنين طلال الشنقيطي، أمين عام اللجنة الأولمبية بالوكالة، رئيس المكتب التنفيذي للأولمبياد المدرسي، وعائشة الصيري مدير إدارة اللياقة البدنية والصحة بوزارة التربية والتعليم، عضو المكتب التنفيذي للأولمبياد المدرسي.

إشادة بالمشروع

وأشاد طلال الشنقيطي بمستوى منافسات اليوم الأول من منافسات الدورة السابعة من برنامج الأولمبياد المدرسي، مؤكداً أن اهتمام الطلاب والطالبات وحرصهم على تحقيق مستويات متقدمة ومنافسة بعضهم بعضاً على التتويج بالمراكز الأولى والميداليات الملونة يعد أبرز مكاسب المشروع الطلابي والتي تتجلى واضحة خلال المنافسات النهائية. وأعربت عائشة الصيري عن سعادتها بالمستوى المتميز للطلاب في المنافسات والذي يؤشر بوضوح لتطور المستوى في الدورة السابعة الحالية نتيجة مداومة الطلاب على التدريبات في مراكز التدريب التابعة للأولمبياد على مدار العام.