شكرا لقرائتكم خبر عن منافسات قوية في بطولة جامعة العلوم والتقنية بالفجيرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصلت منافسات النسخة ال10 من بطولة جامعة العلوم والتقنية للمؤسسات لكرة القدم بالفجيرة ويشارك في البطولة التي تختتم يوم 30 إبريل ثمانية فرق تمثل مختلف مؤسسات المنطقة الشرقية، وأسفرت تصفيات المجموعة الأولى عن تصدر فريق اسبورت كينج بالعلامة الكاملة 6 نقاط بفوزه على جامعة العلوم والتقنية 5-1، كما كان الفوز أيضاً في المجموعة الأولى من نصيب الدفاع المدني على مدرسة محمد بن حمد (أ) 2-1.
وعلى صعيد المجموعة الثانية يتصدر الترتيب فريق مجموعة العواني بفوزه على كلية التقنية 4-2، وتغلب إعمار للمقاولات على مدرسة محمد بن حمد (ب) 4-2 أيضا، وتستأنف المباريات غداً بلقاءين الأول يجمع كلية التقنية في مواجهة إعمار للمقاولات، ومجموعة العواني مع مدرسة محمد بن حمد (ب)..
وأكد البروفيسور علي أبو النور مدير الجامعة سعادته بالتنافس الذي تشهده البطولة واستقطابها مجموعة من نجوم الكرة في المنطقة الشرقية ما يؤكد استمرارها السنوي من منطلق تقوية جسور الترابط والتلاحم بين الجامعة ومؤسسات المجتمع.
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