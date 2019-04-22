ابن هزام: اتحاد الكرة حريص على تنظيم نهائي مميز

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يواصل اتحاد الإمارات لكرة القدم تحضيراته للمباراة النهائية لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للموسم الرياضي 2018-2019، إضافة إلى تحضيرات حفل تدشين النسخة الجديدة للكأس المقرر غداً في قاعة الاتحاد بفندق قصر الإمارات بالعاصمة أبوظبي، وتجمع المباراة النهائية التي تقام يوم 29 إبريل/ نيسان فريقي الظفرة وشباب الأهلي دبي الساعة 19:45 مساء.

وأشار محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة إلى أن الاتحاد يعمل على تنظيم النهائي بالشكل الذي يتناسب مع أهمية الحدث، مؤكداً أن التحضيرات لهذه المباراة تمضي بصورة جيدة، وستطبق أعلى المعايير المتبعة في تنظيم مثل هذه المواجهات الكروية المهمة.

وقال:حرصنا على التنسيق مع شركاء الاتحاد ورعاة المسابقة وكافة الجهات المعنية، وذلك من خلال عقد اجتماعات مستمرة بحضور ممثلي كافة الجهات، لضمان خروج النهائي بشكل رائع، وتم استعراض خطط الإدارات المعنية في اتحاد الكرة والتحضيرات القائمة حالياً من قبل فريق العمل، والتأكيد على ضرورة أن يكون حفل إطلاق وتدشين النسخة الجديدة موازياً لقيمة وأهمية هذه المناسبة.

وتمنى الأمين العام للاتحاد التوفيق لشباب الأهلي دبي والظفرة في تحضيراتهما للنهائي الأغلى في الكرة الإماراتية، وأن تكون هذه المباراة بحجم وتاريخ وعراقة الناديين، داعياً جماهير الكرة الإماراتية بشكل عام، وجماهير شباب الأهلي دبي والظفرة بشكل خاص، إلى الحضور لمدرجات استاد هزاع بن زايد، مؤكداً أن الاتحاد يسعى لتوفير كل مستلزمات الراحة للجماهير التي ستشهد النهائي، موضحاً بأن هنالك فعاليات وفقرات ترفيهية مختلفة ستكون مصاحبة للمباراة النهائية للكأس الغالية.