كريم بنزيمة يجتاح بلباو بالثلاثة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل النجم الفرنسي كريم بنزيمة ممارسة هوايته في هز الشباك للمباراة الخامسة على التوالي ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما أحرز ثلاثة أهداف (هاتريك)، قاد بهم فريقه ريال مدريد للفوز 3 - صفر على ضيفه أتلتيك بلباو في المرحلة الثالثة والثلاثين للمسابقة.

وارتفع رصيد الريال، الذي عاد لطريق الانتصارات عقب تعادله المخيب مع ليجانيس في المرحلة الماضية، إلى 64 نقطة في المركز الثالث، في حين تجمد رصيد أتلتيكو بلباو، الذي تلقى خسارته التاسعة في البطولة هذا الموسم والثانية في مبارياته الثلاث الأخيرة، عند 46 في المركز السابع.

وارتدى بنزيمة ثوب الإجادة في اللقاء خلال الشوط الثاني، بعدما أحرز ثلاثة أهداف في الدقائق 47 و76 و90، ليواصل تألقه بعدما سبق له التسجيل في المباريات الأربع الأخيرة أمام هويسكا وبلنسيه وإيبار وليجانيس.

وتقدم خيتافي خطوة هائلة نحو تحقيق حلمه بالتأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بعدما حقق فوزاً ثميناً ومستحقاً 3 /‏ صفر على ضيفه أشبيلية

وارتفع رصيد خيتافي إلى 54 نقطة، ليرتقي إلى المركز الرابع، المؤهل للمسابقة القارية، متفوقاً بفارق نقطتين على أشبيلية، الذي تراجع للمركز الخامس مؤقتاً لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

وفرض فريق ليفانتي بعشرة لاعبين التعادل الإيجابي 2- 2 على ضيفه اسبانيول، وتقدم بورخا ايجليسياس بهدف لاسبانيول في الدقيقة 16 ثم أدرك روبن فيزو التعادل لليفانتي في الدقيقة 62، ورد مارك روكا بالهدف الثاني لاسبانيول في الدقيقة 65 ولكن روبن روتشينا نجح في تسجيل هدف التعادلفي الدقيقة 62.

ورفع اسبانيول رصيده إلى 42 نقطة في المركز العاشر، مقابل 34 نقطة لليفانتي في المركز السادس عشر.