ليوناردو يسجل الهدف 500 للوحدة في المحترفين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنهى فريق الوحدة «العقدة» في مواجهاته مع شباب الأهلي، حين حقق الفوز الأول على المنافس الذي كان يصارع على قمة الترتيب.

وتعثر شباب الأهلي في توقيت حاسم من عمر المسابقة، لتتقلص آماله في المنافسة على الدرع بعدما أصبح يتأخر عن المتصدر بفارق 10 نقاط كاملة، وليتراجع الفريق إلى المركز الثالث في الجدول بنفس الرصيد من النقاط مع الجزيرة الذي تقدم إلى الوصافة.

ومني الفريق بخسارة ثانية في الدور الثاني بعد الأولى أمام الشارقة، ليتبخر حلم الفريق في الوصول إلى منصة التتويج، وإن كان يمتلك فرصة كبيرة لنيل لقب رسمي آخر، بعد فوزه بكأس الخليج العربي، حين سيلاقي الظفرة في نهائي أغلى المسابقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة في 29 الحالي.

Advertisements

وتوقف عداد نتائج الفرسان الإيجابي، بالخسارة أمام الوحدة، في مباراة ظلماء افتقد فيها الفريق الأحمر «البدر» البرازيلي لوفانور الذي وضح تأثير غيابه في الفعالية الهجومية لرجال المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا.

أما الوحدة فقد استرد لحن الفوز بعد التعثر بالتعادل مع الظفرة والخسارة أمام النصر، ليحقق الفوز بتسديدة رائعة من البرازيلي ليوناردو الذي سجل هدفه الشخصي رقم 11 هذا الموسم، كما كان الهدف تاريخيا بالنسبة إلى الوحدة الذي وصل إلى الهدف 500 له في دوري المحترفين.

وتمكن العنابي من رد التحية للمنافس الذي حرمه من فرصة الفوز بلقب كأس الخليج العربي، كما أسهم الفوز في استرداد الثقة قبل العودة من جديد إلى حلبة التنافس آسيويا.